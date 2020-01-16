經濟

瑞信集資317億裁9000人救亡 上季轉蝕319億 超預期10倍

【明報專訊】曾經被質疑財務出問題的歐洲大行瑞信集團，昨日公布第三季虧損40.34億瑞士法郎（約319.38億港元），按年計由盈轉虧，亦遠高於市場預期10倍。該集團同時宣布架構重組、集資及減省成本計劃。集團擬透過向沙特國家銀行，配股集資15億瑞士法郎（約118.75億港元），另進行供股，令總集資額增至40億瑞士法郎（約316.69億港元）。公司同時宣布3年內裁9000人，第一步即裁2700人，以及承認會將大部分證券化產品業務脫手，目標是削減成本25億瑞士法郎（約197.93億港元）。不過，市場對瑞信的補救行動並不收貨，昨晚其股價曾經急插14%，其後跌幅稍為收窄。

明報記者 陳偉燊

市場不收貨 股價曾插14%

瑞信集團表示，第三季虧損高達40.34億瑞士法郎，比第二季度進一步擴大1.5倍。集團指出，季內瑞士銀行業務保持韌性，但是投資銀行表現疲弱，財富管理業務客戶活動量亦大減，但是因應需要為官司作出撥備，致稅前出現虧損，同時加上要為遞延稅項資產減值，致產生巨額虧損。

由於受到負面的新聞及社交媒體基於不正確的謠言作出報道，瑞信明言在今年10月份首兩星期錄得顯著的存款及管理的資產外流，影響所及涵蓋不同部門，就算有關情况已告穩定下來，但是未足以逆轉。若依淨資產分析，第三季在管淨資產按年減少129億瑞士法郎（約1023.49億港元）。該集團已經在昨日宣布進行策略性舉動，涉足資本市場融資，料可以為其產生流動性及減少對資本的要求。

緊隨公布業績同時，瑞信更公布連串計劃。據此其計劃落實架構重組，將財富管理、瑞士銀行及資產管理，撥歸新瑞信，料到2025年時，新瑞信佔用資本的比例幾達80%。經營投資銀行及顧問的瑞信第一波士頓，則會獨立運作。另籌組資本釋放部門，用作處理非核心業務及證券化產品。當中該集團更將大部分證券化產品部門，擬轉售予Apollo Global Management及PIMCO，藉此將高風險資產及低回報的業務脫手或減磅。

大部分證券化產品業務將脫手

另在減省成本措施方面，瑞信擬在直到2025年為止，裁減9000名全職員工，同時擬削減25億瑞士法郎成本。為充實資本，瑞信更宣布集資40億瑞士法郎，當中沙特國家銀行擬認購其中15億瑞士法郎，其餘部分則透過供股形式進行。瑞信主席Axel P. Lehmann指出，期望新的舉措有助重建市場對瑞信的信心，雖然在未來兩年只能夠作象徵式股息分派，料2025年可重新對股東作有意義的分派。

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