百威亞太上季少賺14％ 股價急揚7％

集團昨日開市前公布季績，表現勝預期帶動股價向上，升6.8%至17.94元，以近全日高位收市。百威在內地首3季的銷量下跌2.2%，收入亦減少1.5%，每百升收入增加0.5%。集團表示，第三季度疫情限制主要集中於集團高端業務重地，包括東南、華北及西北地區。

疫情限制集中高端業務重地

楊克表示，內地疫情對集團首季的渠道及地域組合帶來明顯打擊，至6月底已重開約91%夜場及98%餐廳渠道，6月的銷量更錄得高單位數增長，7月夜場渠道的重開率分別回落到75%至80%，中餐館亦略跌至95%。

楊克強調，長線來看仍看好內地市場表現，主要受中產階級增長以及人均可支配收入上升所帶動，有助行業高檔化發展。他認為，啤酒行業的防守性較高，情况同樣亦適用於高檔產品，即使第三季內地加強疫情管控措施，集團高檔及超高檔產品收入在第三季及首3季，按年及較疫情前仍錄得增長。