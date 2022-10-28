核數師績前辭職大增五成 會財局關注

局方表明將巡查

上市核數師業績前「跳船」情况愈趨嚴重，會財局公開信中指出，今年案例較去年增加，當中約60%案例表示，上市公司作出一般聲明解釋核數師辭職原因為未能與公司就審計費用達成一致，另有約30%的原因是未解決的審計問題所致。局方認為若核數師辭職與審計費用有關，應該明確表達辭職的狀况，以及須列出所有關鍵審計問題，表明不解決將對審計意見所產生負面影響。局方表示，為了維護公共利益，會繼續與證監會和聯交所合作，針對上市公司核數師的任命和辭職；同時將繼續密切關注核數師任命的後期變化和質量相關實體的審計，並會毫不猶豫採取適當的後續行動，例如進行巡查、對核數師公司展開調查、對註冊會計師事務所的上市核數師資格註冊施加條件，以及對核數帥公司進行紀律處分程序等。

公開信也具體提出建議給上市公司的新任核數師，指出他們應充分了解和評估，導致離任核數師辭職的情况對審計的影響，並嚴格評估這些事項是否具影響決定的潛在管理誠信問題。具體例子為上市公司是否具備相關行業的知識和經驗、監管和報告要求、擁有的技能、時間和資源與項目是否相符，以及建議的審計費用水平會否影響審計質量等。