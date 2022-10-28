經濟

政策真空期美大選地緣風險 或加劇波動

【明報專訊】外資行大摩唱淡港股，全面下調內地及本港股指目標，認為內地二十大後令前景高度不明朗。在基本情景下，該行將恒指明年中目標預測由19,400點降至16,900點，較現水平僅升約一成，最熊看12,200點，意味恒指要跌兩成；最牛則看21,400點，潛在升幅高達四成。

大摩指出，基於宏觀及微觀政策方向、地緣政治及清零政策的不確定，風險溢價更高，因此調低內地及香港股市目標。周日二十大閉幕後市場波動加劇，亦反映市場對離岸中資股更高的風險溢價，在岸風險溢價則相對較低。

按大摩調低後的基本預測，國企指數、MSCI中國指數及內地滬深300指數的明年中目標，只較現水平稍高10%至16%（見表2）；中資股為MSCI新興市場及MSCI亞太地區（日本以外）指數的主要組成部分，因應對中資股審慎取態，大摩對兩項股指的審慎立場一致。

該行認為，由於市場繼續爭論內地政策重點、經濟及社會議程方向，以及地緣政治風險，面對短期宏觀及微觀政策的不明朗，中短線股市更高機率維持高度波動。同時，現在直到下一個里程碑事件，包括12月中央經濟工作會議及明年3月全國人民代表大會，有可能出現政策真空期，將對市場構成壓力。加上臨近美國中期大選，增加地緣政治緊張局勢的不確定，以及疫情在多個城市爆發拖累第四季企業盈利及經濟增長。因此並不鼓勵近期增持中資股。該行維持中資股「與市場同步」評級。

相關字詞﹕恒指目標價 二十大會議 清零政策 地緣政治

上 / 下一篇新聞

榮光街項目每呎地價低去年三成 信置伙招商局置業近24億中標 毗鄰嘉里地皮
榮光街項目每呎地價低去年三成 信置伙招商局置業近24億中標 毗鄰嘉里地皮
下月5項目截標 商業地更受壓
下月5項目截標 商業地更受壓
上季官方樓指跌逾5% 15季最大跌幅
上季官方樓指跌逾5% 15季最大跌幅
德福2房530萬沽 6年實蝕逾一成
德福2房530萬沽 6年實蝕逾一成
PARK YOHO Bologna昨銷售 首輪60伙近沽清
PARK YOHO Bologna昨銷售 首輪60伙近沽清
凱施餅店放售觀塘工廈 市值8億
凱施餅店放售觀塘工廈 市值8億
二十大後不明朗 大摩最熊12200點 內地與港股匯跑輸亞洲 外資對後市續審慎
二十大後不明朗 大摩最熊12200點 內地與港股匯跑輸亞洲 外資對後市續審慎
大唐發電股東擬減持 觸發中資電力股崩盤
大唐發電股東擬減持 觸發中資電力股崩盤
核數師績前辭職大增五成 會財局關注
核數師績前辭職大增五成 會財局關注
中壽上季少賺24％ 首3季新業務價值跌15%
中壽上季少賺24％ 首3季新業務價值跌15%
百威亞太上季少賺14％ 股價急揚7％
百威亞太上季少賺14％ 股價急揚7％
瑞信集資317億裁9000人救亡 上季轉蝕319億 超預期10倍
瑞信集資317億裁9000人救亡 上季轉蝕319億 超預期10倍
分拆投行業務 瑞信第一波士頓獨立運作
分拆投行業務 瑞信第一波士頓獨立運作
中石油中海油上季盈利飈七至九成
中石油中海油上季盈利飈七至九成
彭博：港擬零售加密幣交易合法化
彭博：港擬零售加密幣交易合法化
大新銀行推稅貸 年息最低1.18厘
大新銀行推稅貸 年息最低1.18厘
全年派息減 香港寬頻：保留資金投資還債
全年派息減 香港寬頻：保留資金投資還債
美上季GDP增長2.6% 勝預期 經濟衰退憂慮減 道指早段飈
美上季GDP增長2.6% 勝預期 經濟衰退憂慮減 道指早段飈
Meta料今季收入續倒退 股價早段曾挫25%
Meta料今季收入續倒退 股價早段曾挫25%
歐央行再加息0.75厘 市場料加息幅度將放緩
歐央行再加息0.75厘 市場料加息幅度將放緩
張兆聰：憧憬利率明年見頂 金礦股強勢
張兆聰：憧憬利率明年見頂 金礦股強勢
植耀輝：短炒科技股較值博
植耀輝：短炒科技股較值博
方保僑：如何真正復常 考驗政府智慧
方保僑：如何真正復常 考驗政府智慧
技術取勝：百威18.5元沽壓料大
技術取勝：百威18.5元沽壓料大
盧駿匡：勇於修正錯誤 始能提升實戰表現
盧駿匡：勇於修正錯誤 始能提升實戰表現
劉思明：港股修正待考驗 小心業績股
劉思明：港股修正待考驗 小心業績股
周顯：四大家族 恒基系最穩
周顯：四大家族 恒基系最穩
湯文亮：民主制度 應用於股市的真諦
湯文亮：民主制度 應用於股市的真諦
卡加利物價樓價低水 加國最宜居
卡加利物價樓價低水 加國最宜居