PARK YOHO Bologna昨銷售 首輪60伙近沽清

1房複式戶最早獲全數認購

是次銷售的單位包括4伙開放式戶、29伙1房戶、14伙2房戶和13伙3房戶，早前共接獲2577票，超額認購逾41倍，除60伙以價單形式推出的單位外，另有6伙以招標形式推售的特色戶，據發展商早前透露，項目不排除提價加推。

ONE INNOVALE第3期

明推首輪118伙

至於恒地（0012）粉嶺新盤ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna將於明日推售首輪118伙，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，截至昨晚8時，共收約1200票，超額逾9倍，該批單位將於今晚8時截票，明早10時安排買家報到，至約11時多正式開售。林達民稱，ONE INNOVALE 1期及2期目前為止累沽約900伙，總銷售金額約44億元，並會視乎明日銷售情况，有機會當日加推。

連方突上樓書 最快下周開價

另外，日前萬科香港才就旗下鄰近深水埗港鐵站的醫局街項目命名為「連方」之際，昨日突擊上載「連方I」樓書。市場消息指出，項目最快下周開價。

資料顯示，項目共分2期發展，1期提供158伙，全數採開放式廚房設計，其中開放式單位實用面積介乎232至266方呎，共76伙，佔項目近半；1房單位面積介乎290至293方呎，共57伙，開放式單位及1房戶佔整體戶數約八成。至於2房單位實用面積為401方呎，共19伙，另有6伙連天台特色戶，實用面積介乎411至547方呎。萬科香港早前曾表示，銷售準備工作已接近尾聲，預計最快下月推售。

[香港地產]