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上季官方樓指跌逾5% 15季最大跌幅

【明報專訊】面對加息等利淡因素，上月份樓市持續調整。據差餉物業估價署最新數據顯示，9月份私樓樓價指數報362.1點，按月跌2.06%、為2018年12月以來最大單月跌幅外，按季亦跌5.16%，為2018年第4季、即近15季以來最大季度跌幅。有業界人士認為，《施政報告》未有對樓市減辣，而本港息口亦料再跟隨美國上升，年底前樓價仍會持續下跌，全年跌幅有可能近11%，或成為2003年SARS後最大年度跌幅。

見逾3年半新低 首3季累跌8%

據差估署資料顯示，9月私宅售價指數報362.1點，數字連跌4個月，累計跌幅6.07%，除為2019年1月錄得361點後的新低外，亦為2018年12月以來的45個月最大單月跌幅。對比去年9月的歷史高位398.1點，指數過去一年反覆下跌9.04%。總結今年首三季，指數累跌8.07%。

租金指數連升5個月累升1.7%

另外，若以單位類型劃分，上月中小型單位（A、B及C類）私宅售價指數報364.2點，按月跌2.12%，按年跌9.11%；大型單位（D及E類單位）報311.5點，按月跌0.29%，按年跌7.35%，反映中小型物業受加息影響較大。

此外，上月私宅租金指數報180.3點，連升5個月，按月升0.17%，累升1.7%，但按年仍跌2.22%。今年首三季，私宅租金指數累跌1.31%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，9月下旬美國再次大幅加息0.75厘，本港亦在4年以來首度加息0.125厘，正式踏入加息周期，幸好隔日金管局隨即調低承做按揭壓力測試一厘，料下次公布10月份指數有可能再錄得1.5%跌幅，跌幅有望收窄。

全年料跌近11% 或SARS後最傷

陳海潮續稱，展望11及12月份，由於《施政報告》未有對樓市減辣，專才置業退稅在跌市中的短期效力有限，未能激活樓市；相反下周美國再度議息，料維持較大加幅，本港息口亦料再升，而短期內「0+0」檢疫限制恐難實現，故整體樓價第四季料再跌3%，而全年樓價料跌達10.81%，將是繼2003年下跌11.87%後，19年來最大的按年跌幅。

[香港地產]

相關字詞﹕美國加息 租金指數 樓價調整 樓價指數 差餉物業估價署

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