經濟
香港地產

下月5項目截標 商業地更受壓

【明報專訊】財政司長陳茂波今年2月公布，全年度地價收入預算為1200億元，據地政總署資料，本年度迄今政府出售官地收益暫時近140億元，期內亦缺乏大型補地價項目，暫時至目前政府賣地收益與全年預算金額相距甚遠。發展局長甯漢豪早前亦明言，每幅出售的地皮，也有合理估值，不會為了達至某一個價格才出售。

本年度官地收益暫近140億

值得留意，下月將有多幅地皮截標，包括重量級商業項目西九藝術廣場大樓項目的發展和營運權；另有兩幅中小型住宅官地，分別為堅尼地城域多利道住宅地、葵涌荔崗街住宅地，連同觀塘安達臣道商業地，以及市建局皇后大道西/賢居里發展項目等共5個項目。

外界關注，昨日批出土瓜灣榮光街/崇安街發展項目以低於市場估值下限一成批出，或影響下月截標的各個項目。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚分折，住宅與商業市場分屬不同的市場，近日股票場波動、以及加息因素，對於商業市場影響較大，加上未來幾年商業供應較多，預計出售商業用地較受壓。

事實上，本財政年度已不止一次以低於市場估值下限批出土地，本月初長實（1113）以46.01億元投得屯門青山公路大欖段近青發街「限呎」住宅官地，該地皮曾於今年4月流標，再度出售每方呎樓面地價僅3522元，不但較市場估值下限低約48億元及約4%，地價更重返6年前，與永泰地產（0369）2016年6月以每方呎樓面地價約3343元投得毗鄰住宅地（現為OMA by the Sea）相若。

[香港地產]

相關字詞﹕西九藝術廣場大樓 地政總署 賣地收益 張翹楚

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