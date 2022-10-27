經濟

香港地產

翰林峰銀主盤1房1150萬沽 5年跌一成

【明報專訊】市場再錄銀主盤低價易手個案。中原豪宅分區經理陳志強表示，西營盤翰林峰1座高層C室，實用面積427方呎，1房間隔，望開揚城市景，近月淪為銀主盤，以1150萬元易手，實呎26,932元，低市價約5%。買家屬用家，原業主2017年1287.6萬元一手買入，物業5年來貶值137.6萬元或逾一成。

康怡3房3年實蝕25％

十大屋苑之一的鰂魚涌康怡花園再錄二手蝕讓成交。市場消息稱，康怡花園N座低層5室，實用面積616方呎，3房間隔，以930萬元沽出，實呎15,097元。原業主2019年1158萬元購入，持貨約3年，帳面蝕228萬元或兩成，若連使費計料實蝕逾292.3萬元或逾25%。屋苑本月暫錄6宗成交，與上月全月相若，平均實呎15,516元。

太古城額印鬆綁1538萬沽

不過，鄰近的太古城卻錄額印鬆綁貨轉手獲利個案。中原地產分行區域營業經理王秀芬表示，春櫻閣低層C室，實用面積897方呎，3房1套間隔，原叫價1700萬元，最終減價162萬元或9.5%，以1538萬元易手，實呎17,146元。

王續稱，買家屬用家，原業主2019年10月以1330萬元購入，持貨約3年，帳面獲利208萬元或16%。

第一城2房逼500萬易手 11年升逾倍

新界上車屋苑沙田第一城，本月暫錄29宗成交。中原資深分區營業經理潘婉兒表示，沙田第一城29座中層D室，實用面積327方呎，2房間隔，原叫價620萬元，最終減價122萬元或19.7%，以498萬元元易手，實呎15,229元，為近月罕見逼近500萬水平的2房做價。買家為上車客。原業主2011年以227萬元購入，持貨約11年，帳面獲利約271萬元或約1.2倍。

此外，藍田麗港城二手交投正有加快迹象。中原分區營業經理洪金興表示，26座高層A室，實用面積748方呎，3房1套房間隔，以950萬元成交，實呎12,701元。原業主於2009年7月以419萬元購入單位，持貨近13年，帳面獲利531萬元或逾1.2倍。

值得留意，屋苑本月至今成交量約11宗，單是近4日已連錄5宗成交，反映施政報告公布後，屋苑交投急增。

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