經濟

香港地產

凱旋門一手特色戶餘貨 設360天成交期

【明報專訊】《施政報告》過後，發展商積極推盤，新地（0016）除推售元朗錦田PARK YOHO Bologna外，亦推出已入伙約17年的九龍站指標豪宅凱旋門，項目昨推出一個4房特色戶於下周二起招標，發展商為買家提供360天成交期及最高樓價七成一按計劃。

新地昨上載凱旋門銷售安排，推出第2座觀星閣77樓及79樓B室，於下月1日至明年1月31日期間招標，實用2682方呎，4房3套連書房設計、另設1265方呎平台。據項目招標文件所見，發展商將為買家提供120天及360天兩種付款期，選用120天成交買家，需於發展商接受標書當日及60天內各付樓價5%，餘下之90%於120天內支付。另選用360天付款成交之買家，需於發展商接受標書當日、60天、180天及270天內各付樓價5%，餘下之80%於360天內支付。

發展商提供最高樓價七成一按

新地亦為買家提供高成數按揭，包括最高樓價七成一按，首36個月息口為P減2.85厘（P為5.125厘），其後為P加1厘，年期最長25年，而二按最高成數為樓價三成，一按、二按合共不高於樓價七成，息口與還款年期與上述一按相同。另該單位每月管理費為18,969元，每實呎管理費約7元。另一九龍豪宅盤、嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外，昨上載銷售安排，推出第2座6樓A室於下周一早上10時至中午12時，招標兩小時，單位屬實用4451方呎4房4套設計。

Bologna 4日收2577票 超額41倍

今日首輪開售的新地元朗PARK YOHO Bologna，為新一份《施政報告》公布後首個開售新盤。發展商表示，項目自周日至昨日截票（共4日），共接獲2577票（當中包括38票為代理入票），較今日以價單形式開售60伙計，超額認購逾41倍。另明日截票的恒地（0012）粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna，自上周六收票，至昨晚6時共收逾950票，較周六以價單發售的113伙，超額約7.4倍。

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