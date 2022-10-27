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2022年10月27日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
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劉思明：人幣大升美匯跌 巿場氣氛回暖
【明報專訊】港股周一急挫，周二回穩，昨天終於有較像樣的反彈。恒指早段勢頭不俗但很快無以為繼，但升市全面，高啤打股表現凌厲，加之人民幣大幅回升，市場氣氛有回暖迹象。
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