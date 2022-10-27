Alphabet微軟純利齊倒退 YouTube廣告萎縮 股價早段同跌8%

Alphabet截至9月底第三季收入按年升6％至691億美元，純利跌27％至139億美元，每股盈利1.06美元。按業務劃分，Google雲端運算服務收入勝市場預期，按年升38％至69億美元。Google整體廣告收入則遜於市場預期，按年升3％至545億美元， 當中Google搜尋和其他收入升4％至395億美元，Google網路跌2％至79億美元，YouTube廣告收入跌2％至71億美元，遜市場預期的升3%，為Alphabet 2020年將YouTube業務獨立劃分以來首次錄得跌勢。

Alphabet第四季招聘將按季減半

與Google業務不同，YouTube更依賴品牌廣告，市場投資疲軟容易影響表現，亦與串流媒體和影音平台持續競爭相關。Alphabet財務總監Ruth Porat表示，留意到保險、貸款、抵押貸款和加密貨幣等金融領域的廣告投入出現放緩，但旅遊及零售廣告商則增加開支。他指，公司將制定一系列削減成本的計劃，受潛在經濟衰退、通脹飈升、利率上升和廣告支出減少等挑戰，公司第四季招聘人員數目將按季減半。

微軟智能雲收入升20％

至於微軟截至9月底止的2023財年首季各業務表現方面，整體智能雲收入升20％至203億美元，符合預期。當中Azure雲計算服務收入增長35％，屬過去一年最慢增速。 至於包括Office軟件的生產力和業務流程收入升9％至165億美元。包括Windows、Surface設備等業務的更多個人電腦分部收入，微跌至133億美元。

Xbox上季收入跌3%

此外，微軟逾一半收入來自海外銷售，以美元兌一籃子貨幣匯率持續高走，這亦意味海外銷售額換回美元後價值下跌，料Azure業務增長亦將放緩。微軟首席財務官Amy Hood表示，個人電腦相關收入仍會疲弱，因爆疫時需求已被透支，預計本季Windows收入大跌三成。微軟另一主要收入來源視頻遊戲裝置Xbox，上季收入下跌3%，主要反映疫後消費者減少留家。

（綜合報道）

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