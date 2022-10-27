美團聘多個香港職位 疑鋪路攻港

翻查美團官網，公司目前正招聘15個社招（社會招聘，一般為有經驗的人員）職位，包括香港交易合規及國際化法務、商業分析、用戶營運、戰略分析等，工作地點一欄均標註香港，在招聘要求中註明「具有國際化從業經驗者優先」、「粵語及英語可以作為工作語言者優先」。

其中，美團昨天更新兩個「境外業務—產品經理」職位，分別要求有4年及6年的工作經驗。該職位隸屬到家事務群，主營家庭消費場景，包括餐飲外賣、閃購、醫藥等業務。公司亦於周一（24日）更新一個「境外業務—戰略分析」職位，要求10年及以上戰略研究/策略分析工作經驗，有外賣行業分析經驗優先，能夠英語讀寫和基本的英語對話。

開發多語言平台 迎業務國際化

事實上，本月初已有媒體引述美團內部人士報道，公司正籌備進入香港市場，主要拓展外賣業務，由快手（1024）前國際化事業部負責人仇廣宇掌舵，目前招募相關工作人員。另據報，美團亦正從各部門抽調人手支持國際化業務，例如技術部門正開發包括英語、西班牙語和阿拉伯語等多語言平台。美團國際化業務仍在調研階段，正式進入海外市場之前，公司首先以香港作為試點。