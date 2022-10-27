經濟

利息收入帶動 渣打稅前多賺32% 內房撥備12億 倫敦股價受壓

【明報專訊】渣打（2888）公布第三季季績，除稅前基本溢利按年上升32%至14.16億美元，好過預期的11.3億美元；不過，信貸減值支出倍增至2.27億美元，並就內地房地產額外增加撥備2700萬美元至1.53億美元（約12億港元）。渣打行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，雖然內地已放寬部分內房政策，但於未有轉變的情况下，仍會在相關的撥備及展望方面採取謹慎態度。

明報記者 鄺海盈

渣打盈利表現好過預期，午後公布季績後股價一度飈升最多近6%，高見51.75元，收市升幅稍為收窄至2.7%至50.2元；倫敦股價先升後跌，最多跌6%，折合約47.3港元。

賀方德：內地敞口佔整體僅1%

集團第三季除稅前法定溢利則上升40%至13.91億美元。季內法定收入升15%至近43.29億美元。隨港元拆息急升，淨利息收入升11%至19.32億美元，按固定匯率變動更升19%；淨息差亦拉闊0.2個百分點至1.43厘。

至於信貸減值增加1.2億美元至2.27億美元，相當於年初至今貸款損失率18個基點，當中與內房有關的支出為1.3億美元。雖然貸款損失率仍低於集團30至35個基點的中期指引，惟集團預計全年信貸減值將略高18個基點。

渣打財務總監賀方德（Andy Halford）指出，內地市場敞口佔集團的整體敞口僅1%，集團現時為的減值和撥備是合適水平，並已嚴格控制信貸支出。

星洲超越香港 成最賺錢市場

該行主要收入來源的香港業務收入按年增長21%至10.2億美元，錄得歷來最好的季度表現，惟受信貸減值按年大幅飈升逾35倍至1.45億美元拖累，除稅前溢利稍微下跌逾3%至3.24億美元。內地業務的信貸減值亦增13倍至0.53億美元，除稅前溢利亦大減48%至6700萬美元。另外，新加坡業務除稅前溢利大增逾八成至3.45億美元，超越香港成為最賺錢市場。

集團展望今年全年收入將增長約13%，與年初至今的增長一致，平均淨息差約為140個基點。隨着息口繼續向上，料2023年淨息差平均數將繼續擴闊至約165個基點，加上業務繼續保持增長勢頭及正收入與成本增長差，意味着於2024年甚或更早可實現10%的有形股東權益回報目標。

現時集團計劃在13%至14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營。

相關字詞﹕溫拓思 信貸減值 季績 渣打香港

上 / 下一篇新聞

港交所期指冷靜期系統「冧機」 供應商軟件出事 金融安全受關注
港交所期指冷靜期系統「冧機」 供應商軟件出事 金融安全受關注
話你知：市調機制減風險 預防不明閃崩
話你知：市調機制減風險 預防不明閃崩
內地發聲維穩 港股結束六連跌
內地發聲維穩 港股結束六連跌
澳門再現確診 賭股升幅收窄
澳門再現確診 賭股升幅收窄
平保首三季少賺6.3％ 新業務價值跌幅收窄
平保首三季少賺6.3％ 新業務價值跌幅收窄
美對內地半導體設新規 ASMPT：暫沒實質影響
美對內地半導體設新規 ASMPT：暫沒實質影響
受惠撥備大降 郵儲行上季多賺14%
受惠撥備大降 郵儲行上季多賺14%
美團聘多個香港職位 疑鋪路攻港
美團聘多個香港職位 疑鋪路攻港
利福啟德項目料不明朗 顧問籲股東接納私有化
利福啟德項目料不明朗 顧問籲股東接納私有化
維他奶預告半年多賺逾3倍
維他奶預告半年多賺逾3倍
新東方首季收入跌逾四成 經營利潤飈1.4倍
新東方首季收入跌逾四成 經營利潤飈1.4倍
港交所擬活化GEM 許正宇：明年提建議
港交所擬活化GEM 許正宇：明年提建議
信置黃永光：0+3吸回流客 帶動住宅需求
信置黃永光：0+3吸回流客 帶動住宅需求
甲骨文看好雲服務發展
甲骨文看好雲服務發展
Alphabet微軟純利齊倒退 YouTube廣告萎縮 股價早段同跌8%
Alphabet微軟純利齊倒退 YouTube廣告萎縮 股價早段同跌8%
美債息回落 道指早段重上32000
美債息回落 道指早段重上32000
自動駕駛公司Mobileye上市飈33％
自動駕駛公司Mobileye上市飈33％
張兆聰：公用股昨跑贏大巿 可愈低愈買
張兆聰：公用股昨跑贏大巿 可愈低愈買
技術取勝：中國中藥待突破
技術取勝：中國中藥待突破
一隻「鶴」累大摩失手
一隻「鶴」累大摩失手
劉思明：人幣大升美匯跌 巿場氣氛回暖
劉思明：人幣大升美匯跌 巿場氣氛回暖
周顯：放寬強拍 恒基豬籠入水
周顯：放寬強拍 恒基豬籠入水
湯文亮：辛偉誠拜相 英早已印度化
湯文亮：辛偉誠拜相 英早已印度化
朗譽連方最快下月推 共涉近1200伙 內房連環推盤 九龍新盤戰一觸即發
朗譽連方最快下月推 共涉近1200伙 內房連環推盤 九龍新盤戰一觸即發
柏傲莊III兩月近70宗取消交易
柏傲莊III兩月近70宗取消交易
凱旋門一手特色戶餘貨 設360天成交期
凱旋門一手特色戶餘貨 設360天成交期
翰林峰銀主盤1房1150萬沽 5年跌一成
翰林峰銀主盤1房1150萬沽 5年跌一成
新世界元朗私人資助房屋 規劃署不反對
新世界元朗私人資助房屋 規劃署不反對
葉創成：瑞銀：港樓價調整至明年中 長線不悲觀
葉創成：瑞銀：港樓價調整至明年中 長線不悲觀
「瑞富眾」深圳面世 最快7分鐘可開戶
「瑞富眾」深圳面世 最快7分鐘可開戶