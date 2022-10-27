經濟

內地發聲維穩 港股結束六連跌

【明報專訊】香港和內地股市在中共二十大會議後下挫，前日引來內地金融監管部門發聲維穩，恒指周初兩日下跌逾千點後，昨日終在科技股帶動下反彈，早市最多上升逾400點見15,584點，不過午後港股升幅收窄，收報15,317點，上升1%或152點，結束六連跌。分析認為在內地官方維穩下，投資者停沽貨令港股暫時回穩，惟未來3個月仍有很多不明朗因素，對港股後市仍然不利。

離岸人幣一度急彈1331點子

此外，官方發聲維穩，加上昨天有消息指出，有國有銀行周二尾盤在離岸及在岸市場拋售美元支撐人民幣匯價，離岸人民幣昨日一度急彈1331點子（1元等於1萬點子），高見7.1822，在岸價曾升見7.1649，反彈1044點子。至昨晚10時離岸及在岸價分別報7.2153及7.1855。

昨日港股主板成交續破千億元，錄1308億元，較周二減約130億元。港股通錄50.6億元淨買入，外資亦連續第二日回流滬深股市，滬深股通淨買入34.32億元人民幣。周初急跌的電商平台股反彈，有傳在港開始召兵買馬的美團（3690）早上曾升近9%，收市升幅收窄至5.02%。電動車股明顯反彈，蔚來（9866）升10.51%，小鵬（868）和理想（2015）分別上升9.93%和4.01%。不過將於周五公布業績的大型內銀股逆市下跌，招商銀行（3968）跌1.58%，中國銀行（3988）跌1.14%。

內地金融監管機構前晚就二十大會議發稿，人民銀行表示將加強部門協作，維持股債樓市健康發展，中證監則指健全資本市場功能，提高直接融資比重。群益證券分析師林靜華認為，監管當局發聲一定程度緩解市場恐慌情緒，但仍難以消除市場對新冠疫情防控政策的疑慮，未能確定股市是短暫反彈還是轉勢。

凱基：反彈力度不大 港股未看好

凱基亞洲投資策略部主管溫傑則指出，內地支持股市，外資暫避免在此時沽貨，惟昨日反彈力度亦不大。即使現在暫時企穩，但他指未來3個月仍有多國央行加息、外圍經濟放緩、地緣政治風險等，對港股未能看好。

相關字詞﹕林靜華 溫傑 中共二十大 人民幣 恒指 港股

上 / 下一篇新聞

港交所期指冷靜期系統「冧機」 供應商軟件出事 金融安全受關注
港交所期指冷靜期系統「冧機」 供應商軟件出事 金融安全受關注
話你知：市調機制減風險 預防不明閃崩
話你知：市調機制減風險 預防不明閃崩
澳門再現確診 賭股升幅收窄
澳門再現確診 賭股升幅收窄
平保首三季少賺6.3％ 新業務價值跌幅收窄
平保首三季少賺6.3％ 新業務價值跌幅收窄
美對內地半導體設新規 ASMPT：暫沒實質影響
美對內地半導體設新規 ASMPT：暫沒實質影響
受惠撥備大降 郵儲行上季多賺14%
受惠撥備大降 郵儲行上季多賺14%
利息收入帶動 渣打稅前多賺32% 內房撥備12億 倫敦股價受壓
利息收入帶動 渣打稅前多賺32% 內房撥備12億 倫敦股價受壓
美團聘多個香港職位 疑鋪路攻港
美團聘多個香港職位 疑鋪路攻港
利福啟德項目料不明朗 顧問籲股東接納私有化
利福啟德項目料不明朗 顧問籲股東接納私有化
維他奶預告半年多賺逾3倍
維他奶預告半年多賺逾3倍
新東方首季收入跌逾四成 經營利潤飈1.4倍
新東方首季收入跌逾四成 經營利潤飈1.4倍
港交所擬活化GEM 許正宇：明年提建議
港交所擬活化GEM 許正宇：明年提建議
信置黃永光：0+3吸回流客 帶動住宅需求
信置黃永光：0+3吸回流客 帶動住宅需求
甲骨文看好雲服務發展
甲骨文看好雲服務發展
Alphabet微軟純利齊倒退 YouTube廣告萎縮 股價早段同跌8%
Alphabet微軟純利齊倒退 YouTube廣告萎縮 股價早段同跌8%
美債息回落 道指早段重上32000
美債息回落 道指早段重上32000
自動駕駛公司Mobileye上市飈33％
自動駕駛公司Mobileye上市飈33％
張兆聰：公用股昨跑贏大巿 可愈低愈買
張兆聰：公用股昨跑贏大巿 可愈低愈買
技術取勝：中國中藥待突破
技術取勝：中國中藥待突破
一隻「鶴」累大摩失手
一隻「鶴」累大摩失手
劉思明：人幣大升美匯跌 巿場氣氛回暖
劉思明：人幣大升美匯跌 巿場氣氛回暖
周顯：放寬強拍 恒基豬籠入水
周顯：放寬強拍 恒基豬籠入水
湯文亮：辛偉誠拜相 英早已印度化
湯文亮：辛偉誠拜相 英早已印度化
朗譽連方最快下月推 共涉近1200伙 內房連環推盤 九龍新盤戰一觸即發
朗譽連方最快下月推 共涉近1200伙 內房連環推盤 九龍新盤戰一觸即發
柏傲莊III兩月近70宗取消交易
柏傲莊III兩月近70宗取消交易
凱旋門一手特色戶餘貨 設360天成交期
凱旋門一手特色戶餘貨 設360天成交期
翰林峰銀主盤1房1150萬沽 5年跌一成
翰林峰銀主盤1房1150萬沽 5年跌一成
新世界元朗私人資助房屋 規劃署不反對
新世界元朗私人資助房屋 規劃署不反對
葉創成：瑞銀：港樓價調整至明年中 長線不悲觀
葉創成：瑞銀：港樓價調整至明年中 長線不悲觀
「瑞富眾」深圳面世 最快7分鐘可開戶
「瑞富眾」深圳面世 最快7分鐘可開戶