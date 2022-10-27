經濟

港交所期指冷靜期系統「冧機」 供應商軟件出事 金融安全受關注

【明報專訊】港交所（0388）昨日開市前暫停恒指期貨為首的衍生產品市場主要期貨合約市場波動調節機制，經調查後發現外部供應商軟件出現問題，在沒有更新並沿用舊有的參考價下，市場波動調節機制被過時的參考價觸動。事件對期貨市場交易、結算並未造成影響，有學者關注機制恢復前市場波動風險增加，恐成金融安全隱患。

明報記者 馬意文

港交所旗下的期交所昨日起暫停恒生指數期貨、恒生中國企業指數期貨、恒生科技指數期貨、小型恒生指數期貨，以及小型恒生中國企業指數期貨，現月合約及下月合約市場波動調節機制（簡稱「市調機制」），至另行通知。港交所表示，事件的起因是有關恒生科技指數期貨的11月份合約，觸發了市場波動調節機制及五分鐘的冷靜期。惟有關參考價只用於市場波動調節機制，沒有影響其他交易或交易系統的其他部分，外部供應商目前正準備更新軟件，會在使用前做嚴謹測試，未來再公布恢復進展，暫時未有確實日期。

麥萃才：恢復前有波幅加劇隱患

所謂「市場波動調節機制」，是交易所為預防個別股份及股市指數短時間波幅過大，投資者在資訊不平衡情况下出現恐慌拋售，設計「冷靜期」暫停或限價交易的安排（見表）。美股市場稱為「斷路機制」（circuit breaker），內地A股稱為「熔斷機制」。

目前環球主要央行急加息勢頭持續，全球市場風高浪急，恒指周一急瀉逾千點或6%。港交所市調機制現時失效，或加添金融安全隱患。

浸大財務及決策系副教授麥萃才表示，所有軟件本身都會存在漏洞，出現有關事態時要了解責任誰屬、解決問題的方法。麥萃才續稱，是次停止衍生產品市場的期貨產品市調機制，沒有影響其他交易或交易系統的其他部分，故對市况影響不大。惟現時市場上缺乏冷靜期的空間，有可能出現較快和急的市况波動，恢復機制前潛在波幅加劇的隱患。

2017年實施以來未曾觸發

立法會金融業界議員李惟宏認為，港交所出現這宗事件並不理想，因確實影響了市場機制，但急升或急跌的情况甚少發生，相信現已採取了適切的補救措施。他建議處理上述事宜時應按嚴重性設先後次序、牽涉交易的深遠程度、提供後備措施，以及提醒供應商測試，因網絡世界會出現難以預計狀况。

港交所提供的資料顯示，錯誤觸發冷靜期的首宗個案發生於2022年10月25日上午11時22分。撇除今次警鐘誤鳴，港交所的衍生產品「市調機制」自2017年實施以來，從未有觸發機制先例。

相關字詞﹕供應商 金融 港交所

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