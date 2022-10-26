歐洲天然氣料過剩 現貨價曾跌至負值

根據歐洲天然氣基礎設施協會（GIE）的數據，截至10月24日，歐洲整體天然氣庫存已填滿93.6%，而德國庫存更達97.5%。由於目前歐洲天氣仍然溫和，能源消耗較低，意大利能源公司Illumia首席分析師Giacomo Masato預計，歐洲的天然氣供應過剩，至少持續至12月。彭博社指出，西北歐本月有望接受82艘LNG運輸船卸載，較9月增加19%。目前仍有大量LNG運輸船在前往歐洲的路上，考驗港口處理能力。若情况持續，部分LNG運輸船可能要另尋港口卸載。

市場揣測加息幅度收窄 美股早段揚

此外，市場揣測聯儲局未來可能收窄加息幅度，美匯指數昨晚跌穿111。美國10年期國債孳息率回落至4厘水平，美股三大指數早段上漲。微軟（美：MSFT）等科技股公布業績前，標普500指數及納指早段升逾1%。

受惠於產品價格上調，可口可樂公司（美：KO）第三季內部收入（organic revenue）按年增16%。全球產品的銷售件數亦按年增4%，調整後的淨銷售額按年增10%至110.5億美元，調整後每股盈利69美仙，收入及盈利均勝於預期。可口可樂上調全年展望，股價開市升逾2%。

通用汽車（美：GM）昨表示，雖然利率上升，且外部經濟存在擔憂，但消費者對其產品需求仍然強勁。通用汽車第三季收入按年增長逾五成至419億美元，調整後每股盈利2.25美元，遠高於分析師預期的1.88美元，其股價早段升3%。美國多元化工業集團3M（美：MMM）警告，通脹上升及美元強勢，影響海外業務收益，下調全年預測，其股價早段微跌。

（綜合報道）

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