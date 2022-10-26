柏瑞投資Steven Oh：衰退下留意非周期性企業

Steven Oh表示，全球經濟都正面臨經濟衰退風險，但相信不會陷入深度衰退。他以美國為例，在低失業率及強勁的經濟背景下，相信衰退會相當溫和，並能夠避免硬着陸。然而，相比起美國，歐洲面臨着更嚴峻的衰退局面，主要是戰爭引起的能源價格升溫所致。至於中國，則存在不確定因素，事實上，內地經濟早已出現放緩，清零政策及房地產行業隱憂，進一步加劇了不穩定因素。未來衰退的發展走勢，視乎中國政府的取態及反應。

料明年首季美息見頂 風險可預視性更高

他預期，美國聯儲局將會在年內加息125個基點，明年第一季亦會加息至少25個基點，相信息口屆時會見頂。此情况下，風險可預視性更高及更平均，因為信用利差及信用風險資產與市場關聯性較大，但現時數據沒有反映出衰退情景。儘管如此，在短期內，悲觀的市場情緒會主導資產價格，導致固定收益資產估值更廉宜。

與此同時，宏觀經濟正面對非常消極的趨勢，預期企業盈利亦會受影響，信貸市場投資更具挑戰性。他相信，在未來12個月，市場違約率會有所增加；另外，為抑壓通脹升溫，多國央行可能會再進一步採取收緊政策，導致投資者趨向保守的投資心態，是典型的周期性衰退及循環現象。在如此市况下，投資者要小心對經濟敏感度較高的周期性板塊，以及融資需求較高的行業，當中包括房地產、汽車、船務及零售等行業。

在歐洲，以往普遍靠工業生產來支持國內經濟，但烏俄戰爭導致能源短缺、生產成本上漲，已為行業發展帶來重創，繼而影響整個歐洲地區經濟。再加上戰爭前景未見明朗，所引伸的通脹問題都會為歐洲經濟帶來更大打擊。

醫療保健軟件等板塊 現較值得投資

因此，具有較高彈性的行業例如醫療保健、軟件等，由於在任何市况下需求都不會減少，或有長期合約確保穩定收入，因此會是現時較值得投資的板塊。儘管如此，以上行業都會在經濟下行周期受到影響，程度取決於經濟衰退會否再度惡化。

近年，市場看重環境、社會和公司治理（ESG），在經濟下行周期，相關板塊走勢亦疲弱，Steven表示，再生能源在信貸領域沒有太多投資機會，從單純的投資角度來說，亦非特別有利可圖，而且再生能源行業正面對巨大的挑戰，如設備安全、能源儲存等問題。因此，行業會更適合股票投資而非信貸方面。

投資地區方面，從長遠來看，新興市場較發達國家更具投資價值，一方面以往投資者對新興市場投入較少，另一方面新興市場有較高的增長空間，隨着時間推移將能夠獲得較高溢價，亦能令投資組合更為多元化。那麼現時應買入長期抑或短期的產品？他表示，這取決於投資者個人可承受之風險，如果風險胃納程度較高的投資者，可考慮較長年期投資。

新興市場投資價值勝發達國家

柏瑞投資全球多元資產主管Michael J. Kelly認為，中國在2021年加強政策力度，加上新冠疫情反覆，令中國政府採取寬鬆政策，相較之下，大多數國家的政策偏向緊縮。然而，與貨品相關的對外出口下降和房地產行業疲弱，或會削弱中國幫助世界擺脫經濟不斷放緩的能力。新興市場經濟體率先調整貨幣寬鬆政策，但在聯儲局迎頭趕上的加息過程中仍然受影響。美元飈升使其他以美元為基礎的債務成本變得更加高昂，隨着新興市場貨幣走軟，第二波通脹也隨之而來。幸好，美國經濟的基本面仍然穩健。個人和企業債務水平合理，企業盈利依然強勁，而且失業率低。聯儲局似乎準備繼續收緊政策，直至外圍經濟惡化的影響形成溢出效應波及美國。

明報記者 龍彩霞

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