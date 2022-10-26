屯門天生樓商場拆售 入場1520萬起

總樓面涉1.8萬呎 叫價5.43億

市場流傳價單所見，物業拆售成15個舖位發售，面積約253至5498方呎，最便宜為地下G11B號舖，面積253方呎，叫價1520萬元，呎價6萬元，物業現由便利店以月租3.6萬元租用，租金回報率約2.84厘；最貴為1樓112A號舖，目前由健身室租用，舖位面積5498方呎，以叫價8247.5萬元計，呎價1.5萬元，現時月租為21萬元，料租金回報率3.06厘。

去年宏安伙趙國雄子趙朗購入

資料顯示，整批舖位總面積約18,230方呎，現時總叫價逾5.43億元，即平均呎價約2.98萬元；以總月租129.3萬元計，租金回報率為2.86厘。

另外，香港仔田灣海旁道工廈興偉中心高層全層，面積約28,087方呎，本月初以1.19888億元易手，呎價約4268元，買家以HAPPY STANDARD LIMITED作登記，董事包括前行會成員、惠理集團創辦人之一葉維義（Yen V Nee），其妻子為名媛葉梁美蘭（Mira）；另一名董事為黃英傑（Wong Ying Kit David）。黃氏去年與另一相關人士，以1.2億元購入同廈另一全層單位。原業主於2009年以2868萬元購入，持貨13年，現帳面獲利9121萬元或近3.2倍。