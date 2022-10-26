市建局西營盤項目招標 樓面呎價最高估值1.4萬

市建局公布，即日邀請32間發展商，就上述西營盤皇后大道西/賢居里發展項目入標，並會於今年11月24日截標。據市場人士稱，市建局今次將劃一分紅比例，未來發展商賣樓收入超過35億元，須向市建局提供40%分紅。

若賣樓收入逾35億

須提供40%分紅

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，雖然近日港股跌幅屬意料之外，但發展商購入地盤時的考慮會較為長線；不過，他亦指出，相信今次發展商出價比較保守及審慎，如果有10份標書已算不俗。張續稱，可能市建局亦預計發展商現階段出價不會高，才以上述分紅比例。

市况下滑 料發展商出價保守

上述項目地盤面積16,864方呎，最高可建樓面約12.15 萬方呎，預計提供約189個住宅單位；項目估值約14.6億至17億元，折合每方呎樓面價約1.2萬至1.4萬元。

資料顯示，項目上月底截收發展商意向書時，總共接獲33份意向書，意味有一家發展商不獲邀請，而有遞交意向書的發展商，主要包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、中海外（0688）、英皇國際（0163）外，亦包括首度參與的蘭桂坊地產集團。