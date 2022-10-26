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2022年10月26日星期三
湯文亮 敢說反話
投資策略
匯控季績勝預期 股價反追跌5% 淨利息收入升三成 抵消信貸損失
內房撥備31億 料續須減值
財務總監邵偉信突離職 澄清無分歧
恒指曾失15000關 外資續看淡中概股
復星擬賣產還債 系內全線升
金利豐擬私有化股份 旗下券商持貨41%
人行外管局維穩 離岸人幣仍新低 調高跨境融資參數 急調研銀行
港交所晤沙特阿美 力邀再來港上市
新世界旗下Humansa 灣區設逾30服務點
歐舒丹半年銷售升24% 內地貢獻減
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歐洲天然氣料過剩 現貨價曾跌至負值
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技術取勝：青島啤中線或跌穿60元
「0+3」後 Gucci 一哥即飛來港
劉思明：政治巿不明朗 難吸引資金重投
周顯：明日大嶼真正作用是「遷都」
湯文亮：今年賣股買樓 勝過賣樓買股
盧楚仁：日央行單打獨鬥難敵市場
隨股市跌 MONTARA兩房763萬見新低 LP6一房550萬沽 業主料損手一成
LP10首錄預租 3房呎租31元
INNOVALE 3期飛揚共推198伙 周六對撼
瓏碧1房示範單位特設「空中書房」
市建局西營盤項目招標 樓面呎價最高估值1.4萬
屯門天生樓商場拆售 入場1520萬起
泓碧洋房享山海美景 擁鐵路優勢
烏溪沙沙灘成熱門景點
柏瑞投資Steven Oh：衰退下留意非周期性企業
湯文亮：今年賣股買樓 勝過賣樓買股
【明報專訊】今年大多數評論員睇樓市都睇得很準，他們預測樓市下跌，結果亦如他們所願；不過，所得到的掌聲又不如預期，不但沒有得到賣了樓業主的多謝，反而被人話他們多事。
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