經濟

新世界旗下Humansa 灣區設逾30服務點

【明報專訊】新世界發展（0017）旗下醫療健康業務仁山優社（Humansa）宣布，位於尖沙嘴Victoria Dockside的旗艦中心昨天開幕。新世界發展行政總裁鄭志剛表示，Humansa作為集團的生態系統一環，一直與不同策略伙伴合作，以滿足粵港澳大灣區的醫健需求，當中着重預防性健康管理，而中心的開幕象徵集團在醫健業務拓展版圖的重大里程碑。

Humansa行政總裁蘇嘉威表示，新的旗艦中心籌備成立超過2年，佔超過1.4萬平方呎樓面面積，可以一站式將分散不同地點的服務集中於一處，提供跨學科的醫健方案，當中涵蓋健康、訓練、餐飲、保健品、治療等領域，亦聚焦於新世界集團服務的婦兒、企業及運動類消費群。連同新開幕的旗艦中心，Humansa目前在港連同大灣區設有逾30個服務點、分佈於香港、深圳及廣州，服務約30萬名用戶。

皮膚專科中心進駐旗艦中心

集團計劃在今年底前在Victoria Dockside另一樓層增設另一科目中心，及計劃在廣州增設新的中心，面向基金及律師行層面。蘇嘉威還指，將來集團會否開設類似Victoria Dockside的旗艦中心，則視乎市場需求而定，但他未有透露旗艦中心的具體投資額。

此外，Humansa亦與聯合醫務（0722）的皮膚專科中心SkinCentral簽訂合作協議，進駐尖沙嘴Humansa的旗艦中心。聯合醫務主席孫耀江表示，他們亦正與Humansa尋找在醫療化驗檢測服務方面的合作空間。將來他們亦希望能繼續攜手豐富新世界生態圈的醫健一環，面向大灣區客戶提供更多範疇和具價值的醫健服務。

相關字詞﹕聯合醫務 蘇嘉威 孫耀江 仁山優社 新世界發展 鄭志剛

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