經濟

人行外管局維穩 離岸人幣仍新低 調高跨境融資參數 急調研銀行

【明報專訊】人民銀行及中國外管局昨日宣布，即日將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1上調至1.25，以釋出穩定匯率信號，惟人行昨天開出的中間價創2008年低位，設於7.1668水平，令市場相信人行或仍容許人民幣有再貶值空間，人民幣匯率續走弱，離岸人民幣匯率再創紀錄新低，在岸人民幣失守7.3關，創近15年新低。

明報記者 鄺海盈

人民幣昨天繼續弱勢，在岸價昨日曾低見7.31兌1美元，創2007年12月以來新低。離岸價則低見7.3658，再創歷史新低。至昨晚美股開市早段，人民幣匯率稍為轉強，截至昨日晚上10時30分，離岸人民幣報7.3126，升137點子（1元等如10000點子）。

人行開出中間價偏弱

路透社昨天引述消息人士報道，中國外匯管理局緊急調研部分銀行，查詢機構對近期市况的看法以及其交易頭寸等內容，以了解對人民幣急跌的情况。有分析認為，人行上調該參數的作用較為短期，僅可稍為紓緩人民幣下行壓力。而中間價偏弱則反映人行允許人民幣適當貶值。

人行連同外管局昨日再次上調跨境融資宏觀審慎調節參數，是為了鼓勵企業及金融機構跨境融資，擴大借用外債空間，有助增加境內美元流動性，紓緩人民幣貶值壓力。事實上，今次已經是第四次調整該跨境融資調節參數，是繼2020年3月最初爆發新冠疫情時出手後，再一次同時上調企業及金融機構的參數。在2020年12月及2021年1月，人行及外管局則分別調低金融機構調節參數及企業調節參數，由1.25下調至1，當時正值人民幣不斷升值。當局以調低參數來減少向外借貸活動，試圖阻慢人民幣升值步伐（見圖）。

盧楚仁：倘跌至7.4 人行或干預

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，人行今次的舉措（上調調節參數）較為溫和及短線，在美國加息、中國減息及日圓貶值等基本因素，加上國內經濟下行下，料人民幣走勢依然向下。他認為人行今次未有將中間價推高是默許人民幣適當地貶值，容許更多空間讓市場定價。他預料，當人民幣跌至7.4時人行會直接出手干預匯價。

臻享顧問董事總經理王良享表示，雖然人行上調該融資參數，惟在人民幣走弱的趨勢下，企業及金融機構於境外借外幣的誘因不大，日後可能需要準備更多人民幣資金償還。他指出，股債市場均現資金淨流出，不過在貿易盈餘中的淨流入仍然龐大，對人民幣有支持作用，人行未必需要直接干預匯價市場。

貿易盈餘淨流入龐大 支持人幣

王良享認為，人行下一步可能會於離岸市場中干預，推高離岸價格，雖然未必直接影響在岸市場匯率，但旨在減少市場上的投機行為。

相關字詞﹕中間價 跨境融資宏觀審慎調節參數 王良享 盧楚仁 人民幣貶值

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