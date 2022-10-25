Bologna周四開售66伙 暫收千票超額16倍

Cabanna三日收574票

陳漢麟續指，PARK YOHO Bologna首輪以價單銷售的60伙涵蓋開放式至3房戶；另設4伙連平台特色戶及2伙頂層特色戶招標出售。首輪銷售入場單位為第8A座2樓D室，實用面積279方呎開放式戶，折實價390.89萬元、實呎約1.4萬元。

至於另一新界盤、恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE - Cabanna ，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，項目自上周六起收票，3日累收574票，以首張價單113伙計，超額約4倍。

帝御系列累沽1749伙 套逾86億

此外，帝國及香港小輪（0050）合作發展的屯門帝御系列已屆現樓，發展商現已開放現樓3間示範單位予準買家預約參觀，全數位處帝御．星濤；整個帝御項目迄今售出1749伙，佔全盤1782伙約98%，套現逾86億元。

至於長實（1113）發展、早前已易手予新加坡基金華瑞資本的中半山21 BORRETT ROAD，最新推出1伙招標，是該宗交易公布後，項目首度推出單位招標。據銷售安排顯示，招標為10樓2號單位，實用面積2154方呎，4房雙套間隔，本周五起招標。

市場氣氛淡靜，新盤市場昨日僅錄零星貨尾單位成交。信置（0083）旗下已屆現樓的馬鞍山SILVERSANDS，昨售出第3座5樓B室，實用面積1110方呎，4房1套連工作間間隔，成交價2659.4萬元、實呎23,959元。項目累售114伙，套現逾12億元。