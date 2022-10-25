梁天卓：口罩令應否與兒童接種率掛鈎？

可能令聽眾失望的是，特首回應指除非兒童疫苗接種率提升，否則不會放寬：「我恐怕口罩令目前須維持，若兒童接種率明顯地上升，讓我們感到兒童受保護，令我們不會失去摯親，我們可以過正常生活，又不令兒童承受風險，也許我們可以重新考慮，但至今所有專家都認為口罩令須維持。」

維持口罩令應否與兒童接種率掛鈎？這要看看兒童確診後變重症甚至死亡的機率有多少。衛生署早前發表了一份名為《2019冠狀病毒病死亡個案報告初步數據分析》的報告，當中列出本地各年齡組別和疫苗接種情况的患者在確診後的死亡率。

一如所料，60歲以上的長者確診後的死亡率異常高，其中80歲或以上而又沒有接種疫苗的長者在確診後的死亡率高達接近15%！

另外，死亡率似乎亦隨接種疫苗次數增加而降低，其中已接種4劑疫苗的80歲以上長者的死亡率「只有」0.58%（當然，這不能排除本身有其他長期病患的長者拒絕打針，拉高前者的死亡率）。

至於兒童的死亡率呢？在12至19歲組別的少年裏，即使是沒有接種任何疫苗，他們確診後的死亡率只有0.03%，比早前醫務衞生局長盧寵茂引用的季節性流感的死亡率（0.1%）還要低，而11歲或以下沒有接種疫苗的兒童的死亡率更只有0.01%，是季節性流感死亡率的十分之一！

兒童要否接種 應由父母決定

當然，同一報告中同時指出已接種疫苗的兒童的死亡率更低。不過，在兒童新冠死亡率本身如此低的情况下，政府應否將是否為小朋友接種的決定留給他們的父母，而不是將兒童疫苗接種率的高低與其他防疫政策掛鈎？

中大亞太研究所經濟研究中心成員

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[梁天卓 經濟學爸]