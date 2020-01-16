圓匯閃升 疑日政府再干預 破146後即回落 財相：對抗投機者

日本財務大臣鈴木俊一昨向國會發言時，拒絕證實政府是否於上周五或本周一買入日圓進行干預，但他強調政府正「激烈對抗投機者」，不會容忍匯率過度波動，似乎暗示已入市干預。他說，「日圓匯率保持穩定是可取的」，當匯市劇烈波動，將採取必要的行動。

日本財務省副大臣神田真人昨同樣拒絕證實政府曾否入市干預。神田重申，政府將採取適當措施，「應對一年365天、一天24小時的匯市過度波動」，並將一直堅持下去。今年迄今，日本政府僅在9月22日確認當天曾干預匯市。

日維持超級寬鬆貨幣政策料不變

日本政府近期的隱晦態度，與當局在2010至11年間入市遏抑日圓升勢後，隨即對外宣布的做法大相逕庭。東京Market Risk Advisory研究員Koji Fukaya指出，對外不置可否，就像釋出煙幕，當外界無法猜測政府干預將在何時發生，又或是否已經發生，投機者難以進行押注。《金融時報》援引交易員的估計，指日本政府與央行上周可能耗資超過300億美元（約2340億港元）來支撐日圓匯率。日本政府此前確認，在9月22日花掉約200億美元（約1560億港元）阻止日圓下滑。當時日圓由145.9的24年低位，一度拉升至141水平。

彭博分析指出，9月的入市行動，以及上周五的疑似干預，均在日本正常交易時段外進行，反映外國資金是日本政府的對抗目標。彭博社指出，今年以來日圓兌美元的跌勢，主要在離岸市場發生。東京三菱日聯國際資產管理公司的分析指出，針對海外市場進行干預，與日本當局以往與海外央行聯手干預匯市的情况一致，儘管近期行動是日本單方面執行。

部分分析認為，日本政府上周五晚有見《華爾街日報》放風，暗示聯儲局可能在11月會議商討12月縮小加息幅度，令美國國債孳息應聲回落，因此趁機出手干預。市場普遍預期，日本央行將在本周五的議息會議，維持超級寬鬆貨幣政策不變。由於日美利差持續擴大，而日本經濟增長乏力，預計任何匯市干預的效果只會短暫。

辛偉誠將任首相 英鎊回落至1.13

此外，英國前財相辛偉誠昨自動當選為執政保守黨新黨魁，並將出任英國首相。英鎊兌美元昨在亞洲交易時段曾漲至1.14，昨晚回落至1.13。英國短期國債上漲，兩年期國債孳息率最多跌41個基點，跌至3.39厘。

（綜合報道）

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