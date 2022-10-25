百勝中國轉雙重上市 冀增流動性

上半年已回購4億美元

港股昨日暴跌逾千點，百勝中國收市亦插8.6%至321.4元，成交金額3.91億元，較過去20日平均成交金額1.24億元高出2.15倍。屈翠容解釋，董事會一直有考慮雙重上市等各個發展方向，經過慎重考慮及衡量各項因素後而作決定，雙重上市可便利投資者，在哪一個交易所交易可由投資者決定，集團未有相關傾向。她又稱集團有穩定的回購計劃，今年上半年已回購約4億美元，另派息約1億美元，現時尚有12億美元股票回購授權未行使，未來會視乎營運及現金流情况再考慮回購。

今年目標開千間新店 主打肯德基

屈翠容表示，今年集團淨開店目標為1000至1200間，當中繼續以肯德基品牌為主。她解釋集團對店舖營運要求較高，最難尋找到合適店長人選，因此十分重視人才發展，例如旗下咖啡店品牌Lavazza現時已有70多間分店，店長主要亦是來自肯德基及必勝客。而且亦因此，集團於疫情期間仍堅持不裁員，為業務打好根基。