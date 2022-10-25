中海外上季溢利18億 收入按年瀉六成

【明報專訊】藍籌國企中海外（0688）昨日公布，今年第三季扣除投資物業公允價值變動收益和匯兌淨損益後的經營溢利為18億元（人民幣，下同）；首三季則為258.1億元。而中海外去年公布第三季經營溢利為80億元，首三季394億元。
今年第三季中海外收入為175.2億元，按年跌59.5%；首三季收入為1213.1億元，按年跌19.75%。第三季集團於內地7個城市新增10幅土地，總地價322億元，當中權益地價為288.5億元。截至今年9月底，中海外的銀行結餘及現金為1193.5億元，淨借貸比率為43.7%，較6月底的41%，再上升2.7個百分點，回到接近2010至2011年的淨借貸水平。中海外表示負債率處於行業最低區間，財務穩健。
中海外指出，儘管第三季國內商品房的銷售金額按年下降，但下降幅度較上半年有所收窄，集團對內地房地產市場築底回升謹慎樂觀。至於受經濟不明朗及加息等因素影響，香港樓市短期內較波動，但土地巿場相對平穩，對香港經濟與樓市依舊保持信心，並將持續把握機會增加投資。
朗詩售上海物業 蝕5600萬
此外，朗詩綠色管理（0106）公布以1.025億元向仲量聯行旗下基金出售「上海朗松實業」，上海朗松持有上海黃興大樓，該廈為商業及辦公室大樓，業權面積1.14萬平方米，包括地上22層及地下兩層。朗詩綠色管理預期今次出售將錄得5646.7萬元的帳面淨額虧損，而出售所得的款項淨額將用作集團一般營運資金及償還債項。