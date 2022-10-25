中海外上季溢利18億 收入按年瀉六成

今年第三季中海外收入為175.2億元，按年跌59.5%；首三季收入為1213.1億元，按年跌19.75%。第三季集團於內地7個城市新增10幅土地，總地價322億元，當中權益地價為288.5億元。截至今年9月底，中海外的銀行結餘及現金為1193.5億元，淨借貸比率為43.7%，較6月底的41%，再上升2.7個百分點，回到接近2010至2011年的淨借貸水平。中海外表示負債率處於行業最低區間，財務穩健。

中海外指出，儘管第三季國內商品房的銷售金額按年下降，但下降幅度較上半年有所收窄，集團對內地房地產市場築底回升謹慎樂觀。至於受經濟不明朗及加息等因素影響，香港樓市短期內較波動，但土地巿場相對平穩，對香港經濟與樓市依舊保持信心，並將持續把握機會增加投資。

朗詩售上海物業 蝕5600萬

此外，朗詩綠色管理（0106）公布以1.025億元向仲量聯行旗下基金出售「上海朗松實業」，上海朗松持有上海黃興大樓，該廈為商業及辦公室大樓，業權面積1.14萬平方米，包括地上22層及地下兩層。朗詩綠色管理預期今次出售將錄得5646.7萬元的帳面淨額虧損，而出售所得的款項淨額將用作集團一般營運資金及償還債項。