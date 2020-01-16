離岸人幣曾見7.331 挫逾千點子

人民幣在岸價報7.2634，下跌230點子，創2008年1月以來新低。美匯指數升0.42%至112.33，惟較上月底的20年高位114.78仍有一段距離。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡指出，人民幣下跌有自身的基本因素。李若凡表示，昨日外資通過滬深股通淨沽出179.11億元人民幣創歷來新高，對人民幣帶來一定拋售壓力；經濟因素方面，中共二十大會議期間，沒有出現市場所期待的放寬動態清零及進一步放寬樓市政策，對內地零售和房地產投資增長繼續帶來壓力，影響經濟增長，而人行需再進一步寬鬆貨幣政策，外圍加息亦導致外需疲弱，影響貿易順差。另外，美國國債孳息率近日上升，亦拉大與人民幣的利差。

星展料人行容許人幣下跌

對於人行會否更大程度容忍人民幣下跌以幫助出口，李若凡認為過去兩年中國出口強勁，人民幣匯率亦處於高位，可見匯率對中國出口影響較少，主要視乎外地的需求。她指兌一籃子貨幣的人民幣指數仍處於101點高位，因此只要人民幣雙向波動地下行，預料人行會基於人民幣自身的基本因素，容許人民幣下跌。