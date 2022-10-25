路透：殷勇接任人行行長大熱

高盛的報告指現任發改委主任的何立峰，最有機會接替劉鶴任副總理。外電路透亦指現年64歲的易綱或於明年3月卸任人行行長。該報道並引述接近人行的消息人士指，曾於2016年至2018年出任人行副行長的北京市副市委書記殷勇是接任的熱門人選。殷勇剛躋身二十大中央委員之列，現年53歲，擁有清華大學博士學位，亦擁有哈佛大學碩士學位，及美國伊利諾伊州大學博士學位，屬「海歸」類領導。

另外，現任證監會主席的易會滿，由十九大中央候補委員晉身為二十大中央委員。農業銀行（1288）董事長谷澍亦首度躋身中委後補委員之列，其他四大國有銀行現任董事長就未有列入。現年67歲的何立峰，一如如期躋身二十大中委之列，何在1980年代歷任廈門市政府辦公室副主任、廈門市財政局長；當時習近平曾任廈門市委常委、副市長。

匯豐：留意中央經濟工作會議

為明年經濟焦點定調

據匯豐的報告，二十大之後，市場須密切留意12月舉行的中央經濟工作會議，及一般每5年舉行一次的全國金融工作會議，對上一屆全國金融工作會議是在2017年7月舉行。中央經濟工作會議將會檢視今年的經濟情况，以及為來年經濟焦點定調，而全國金融工作會議則會訂定未來5年金融改革藍圖。