經濟
退休綢繆

財富管理

年輕人趁低部署MPF自願供款

【明報專訊】今年市况波動，若要取回強積金（MPF），最好延期提取等市况反彈。強積金研究機構積金評級表示，9月份強積金帳面虧損估算約為821億元，457萬名強積金成員9月份帳面平均每人虧損約為18,000元，第三季帳面虧損約為23,200元，而今年首9個月帳面虧損約為56,500元。遇到股債雙殺情况下，在強積金或基金投資上應如何部署？景順香港退休金主管及亞太區投資方案總監麥劍豪建議，年輕人不妨「勇悍」一點，趁現時低位可以部署自願供款，揀選風險最高的全股票型基金累積財富。但若臨近退休的僱員則可待明年美債息見頂，部署高息債。

明報記者 龍彩霞

他坦言到今年第四季才將股票或債券資產，轉移至貨幣基金或保守類別基金已是太遲，現時應該等待吸納機會。據他了解，旗下混合型產品在上半年已將資產現金水平提高，更高於2008年時水平。他透露不少客戶因為現時的淡市，在資產配置上現金水平已達六至七成，主要是股債雙雙下跌影響了投資信心。他認為現時再提高現金水平已太遲，反而建議投資者可以在年底至明年年中作準備，待美國利率升至5厘附近，便開始部署提升股票水平。由於暫時未見中港企業盈利出現轉機，可直至明年3月兩會後，當政策開始明朗化，估值又超賣，投資者可以留意中港股市。

美元倘見頂 新興亞洲股市料勝港股

他亦看好當美元見頂時，新興亞洲股市表現會較中港股市為佳，例如印度及越南，因為該地區企業盈利會受惠美元轉弱。麥劍豪表示，未來平均利率會較過去十年為高，故看好高息債前景，惟現時強積金產品未有相關資產，他也與相關機構建議強積金應新增相關類別。

至於即將推出的積金易平台，麥劍豪表示初期會以被動型或跟蹤指數為主，故可以用低收費吸引客戶轉用。不少人士都低估所需的供款金額，令積金權益不足以應付退休生活。退休投資應該有長線目光，並把個人退休計劃計算在內。事實上，於市場波動期間一般投資者很難預測並跑贏市場。若果初出茅廬年青人把目光放眼未來10至15年，現時或許是一個較好的入市時機，因風險資產較政府債券更為便宜，且從長期來看，回報亦更加吸引。

多元化收益資產 可抗周期因素影響

就退休後的投資選擇而言，仍處於資本累積期的投資者可考慮一些能夠涵蓋各個資產類別的多元化收益策略，例如高股息股票、房託基金、企業債券及其他非傳統固定收益資產，並着重於已發展市場。因它們投資不同地區及資產帶來的多元化收益的特點，不太容易受個別行業及周期因素影響，而且為投資者帶來穩定的收益現金流。長期而言，每年平均收益回報可超過3%，再另外加上2%至3%的資本升值回報。

投資者在退休前可逐年增加這部分的投資，透過紀律投資方式鎖定財富。倘若在未來3至5年退休，亦可預留一小部分投資（即10%至15%）配置於股票等風險資產。原因是數年之內，市場波動或有所緩和，而未來3至5年的經濟狀況亦將較現時有所改善，投資者將有更多緩衝時間消化現時短期的市場風險。

若投資者於兩年之內退休，建議投資者不再涉足風險資產，隨着市場逐漸轉好，將資金重新調配至債券等防禦性資產。因未來12至18個月左右疫情可能不會完全完結，市場很可能維持波動，即將退休的投資者不應該去承受市場的潛在下跌。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]

上 / 下一篇新聞

GEM近兩年零掛牌 中小科企改赴美 信邦聯合兩度鎩羽而歸 轉戰美國上市
GEM近兩年零掛牌 中小科企改赴美 信邦聯合兩度鎩羽而歸 轉戰美國上市
美叫停多家中企上市 查股價急升現象
美叫停多家中企上市 查股價急升現象
港航債務重組英國審理 債主憂變相「依法走數」
港航債務重組英國審理 債主憂變相「依法走數」
匯控明放榜 稅前利潤料按年瀉逾半
匯控明放榜 稅前利潤料按年瀉逾半
平安好醫生斥逾7億購兩科企
平安好醫生斥逾7億購兩科企
諾獎學者：聯儲局壓通脹 美股料未見底
諾獎學者：聯儲局壓通脹 美股料未見底
DWS Björn Jesch：債市急跌後吸引力再現
DWS Björn Jesch：債市急跌後吸引力再現
瑞聯：美新屋動工遜預期 樓市跌勢已成
瑞聯：美新屋動工遜預期 樓市跌勢已成
ING：美民主黨選舉料失利 恐對拜登施政添障礙
ING：美民主黨選舉料失利 恐對拜登施政添障礙
達勢大舉開Pizza店搶市場 內地門市達547間 仍錄虧損
達勢大舉開Pizza店搶市場 內地門市達547間 仍錄虧損
港科探索新業務頻觸礁 HKTVmall暫停外賣直送 集團：提升系統
港科探索新業務頻觸礁 HKTVmall暫停外賣直送 集團：提升系統
北大資源重啟地產項目
北大資源重啟地產項目
Alchemy創辦人 尋找兒時咖啡味道
Alchemy創辦人 尋找兒時咖啡味道
洛鉬上季經常性盈利多1.4倍
洛鉬上季經常性盈利多1.4倍
初創嶄新技術延鋰電池壽命 充放電千次後 儲電量仍有83%
初創嶄新技術延鋰電池壽命 充放電千次後 儲電量仍有83%
研低成本製氫 用作儲能系統
研低成本製氫 用作儲能系統
余淑穎：盡早還清欠債 重獲財務自由
余淑穎：盡早還清欠債 重獲財務自由
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大摩籲增持 中石油Call 25990
金子：大摩籲增持 中石油Call 25990
張兆聰：國企內房銷售好轉 潤地值博
張兆聰：國企內房銷售好轉 潤地值博
張兆聰：美股反彈 穩健選銀行股
張兆聰：美股反彈 穩健選銀行股
伍禮賢：大股東密密增持 TCL電子看3.3元
伍禮賢：大股東密密增持 TCL電子看3.3元
潘啓才：誠哥做生意真言：待價而沽 伺機而動
潘啓才：誠哥做生意真言：待價而沽 伺機而動
謝偉銓：房策務實 大減造地建屋時間
謝偉銓：房策務實 大減造地建屋時間
李聲揚：「迷你方案」夭折 英鎊暫未必見一算
李聲揚：「迷你方案」夭折 英鎊暫未必見一算
借大額稅貸 息率可低於2厘
借大額稅貸 息率可低於2厘
沈永年：驗樓錦囊（三）：浴室水電
沈永年：驗樓錦囊（三）：浴室水電
陸振輝：懂得休息付出放下 才會快樂
陸振輝：懂得休息付出放下 才會快樂
林嘉文：美元走強 英鎊日圓弱勢未止
林嘉文：美元走強 英鎊日圓弱勢未止
駱嘉莉：香港區塊鏈技術應用方興未艾
駱嘉莉：香港區塊鏈技術應用方興未艾
陳大為：難憑現狀判斷下一波經濟走向
陳大為：難憑現狀判斷下一波經濟走向
陸振球：港美股市醞釀反彈
陸振球：港美股市醞釀反彈
陸振球：英揆差無可差 股市跌無可跌
陸振球：英揆差無可差 股市跌無可跌
林少陽：台灣人均GDP難保領先優勢
林少陽：台灣人均GDP難保領先優勢
技術取勝：建滔下降通道底有支持
技術取勝：建滔下降通道底有支持
蔡金強：熊市莫估底 何况巨熊
蔡金強：熊市莫估底 何况巨熊
徐家健：港版淡馬錫所為何事？
徐家健：港版淡馬錫所為何事？
艾雲豪：印度白虎大亨嚮往的中國模式
艾雲豪：印度白虎大亨嚮往的中國模式
李順威：巿場已到資產轉換臨屆點
李順威：巿場已到資產轉換臨屆點
劉思明：宏觀嚴峻 港股勿偷步追落後
劉思明：宏觀嚴峻 港股勿偷步追落後
何啟聰：首相辭職英鎊彈 匯控購26015
何啟聰：首相辭職英鎊彈 匯控購26015
瑞銀亞洲：資金流入好倉 恒指購25467
瑞銀亞洲：資金流入好倉 恒指購25467
摩根大通亞洲：對冲科網業績 納指沽10501
摩根大通亞洲：對冲科網業績 納指沽10501
周顯：樓市供應的「朝三暮四」騙局
周顯：樓市供應的「朝三暮四」騙局
王弼：兩件大事預示西方會向左轉
王弼：兩件大事預示西方會向左轉
曾淵滄：大建公屋 對地產商影響微
曾淵滄：大建公屋 對地產商影響微
湯文亮：年輕人移民 退休港人重拾尊嚴
湯文亮：年輕人移民 退休港人重拾尊嚴
陳永傑：儲局重手加息 先苦後甜
陳永傑：儲局重手加息 先苦後甜
廖偉強：樓價料離谷底不遠
廖偉強：樓價料離谷底不遠
布少明：吸人財利樓市經濟
布少明：吸人財利樓市經濟
馬泰陽：《施政報告》助穩樓市
馬泰陽：《施政報告》助穩樓市
潤地港建4項目 3年推逾3100伙 韋少凡：樓市近見底 未來重點拓港住宅版圖
潤地港建4項目 3年推逾3100伙 韋少凡：樓市近見底 未來重點拓港住宅版圖
華潤25年前伙新地發展灝景灣
華潤25年前伙新地發展灝景灣
PARK YOHO Bologna加推20伙 折實均呎1.36萬
PARK YOHO Bologna加推20伙 折實均呎1.36萬
施政報告後首周末 十大屋苑12成交升33%
施政報告後首周末 十大屋苑12成交升33%
業主售轉租 映灣園2房月租1.35萬
業主售轉租 映灣園2房月租1.35萬
維港1號享受海濱都會生活
維港1號享受海濱都會生活
和富呎價再失守1.7萬 短期橫行
和富呎價再失守1.7萬 短期橫行