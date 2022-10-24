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和富呎價再失守1.7萬 短期橫行

【明報專訊】特首李家超發表的《施政報告》未提及即時刺激樓市的措施，二手樓價跌勢持續。北角老牌屋苑和富中心近月樓價已較去年高位回落約一成，10月份平均實呎相隔4個月後再跌穿1.7萬元關口。區內代理認為樓價回調下，和富中心的平均呎價，短期內將於1.6萬至1.7萬元水平橫行。

明報記者 容婌維

美聯物業首席高級營業經理盧浩表示，和富中心10月首20日只錄約1宗成交，為第6座低層B室，實用面積1308方呎，屬3房1套間隔，可望維港海景，原業主因決定移民放盤，以2218萬元成交，實呎16,957元，較銀行估價低最多14%；不過，原業主2011年4月以約1518萬元購入，持貨逾11年，帳面仍賺700萬元或46%。

3房移民盤2218萬沽 低估價14%

盧補充，和富中心現時約有20個放盤，全屬3房戶，叫價1250萬元起；當中不乏銀主放盤，如第14座中層B室，實用面積1073方呎3房連套間隔，銀主近日將叫價由2200萬元，減300萬元或約14%至1900萬元。

多區均錄得二手蝕讓成交，昔日「居屋王」亦難逃厄運。市場消息稱，樂富居屋德強苑A座高層09室銀主單位，實用面積656方呎3房間隔，新近以780萬元（未補地價）售出，實呎11,890元；資料顯示，原業主2020年4月以826萬元未補價購入，成交價一度膺東九龍未補價居屋王。原業主持貨僅約兩年，單位已經淪為銀主盤，即最新成交價比當年購入價，貶值46萬元或逾5%。

另個別市區鐵路盤業主，亦要損手離場；美聯物業首席高級營業經理黃永財表示，南昌站匯璽第7座中高層K室，實用面積380方呎，1房開放式廚房設計，獲區內客以820萬元承接，實呎21,579元；原業主2019年9月以827.3萬元一手購入，3年額印稅SSD已經鬆綁，帳面蝕7.3萬元，若連同使費在內，估計實蝕約46萬元或逾5%。

第一城3房業主實蝕三成離場

新界東指標屋苑沙田第一城，做價持續偏軟，個別業主大蝕逾百萬元離場。中原地產區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城第22座低層C室，實用面積484方呎3房間隔，以620萬元易手，實呎12,810元。原業主2018年5月以799萬元購入，持貨4年，帳面蝕179萬元或約22%；若連同各項使費計，估計原業主或需實蝕逾223萬元，實際蝕幅近28%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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