經濟

香港地產

業主售轉租 映灣園2房月租1.35萬

【明報專訊】市場充斥利淡因素，二手樓價持續下跌，有原本計劃放售單位之業主，最終因應市况而轉售為租。東涌映灣園一個2房單位，年初以765萬元放售，業主近日決定將單位暫時出租，並以月租1.35萬元租出，租金略低於市價水平。

12年前238萬買入 回報6.8厘

中原地產分行經理曹嘉華表示，東涌本月累錄約110宗租賃成交，其中映灣園10座中層C室，實用面積563方呎，2房間隔，今年1月765萬元放售，本月大減至718萬元，但仍與近期同類成交價約650萬元有大差距，由於乏人問津，業主最近決定將單位暫時出租，期望1至2年後市道好轉再出售，單位月租叫價1.48萬元，新近以月租1.35萬元租出，實用呎租24元，略低於市價水平。曹指，映灣園本月2房月租做價普遍約1.4萬至1.48萬元，低於1.4萬元的成交寥寥可數，今次租出物業之業主，於2010年4月以238萬元買入，租金回報約6.8厘。

晟林2房月租1.6萬 回報不足2厘

另部分市區半新盤租金回報亦見低位。香港置業市務經理（銷售）張正鳴指出，何文田喇沙利道晟林低層D室，實用面積約400方呎，2房間隔，業主以月租約2萬元放租約2個月，劈價4000元或約20%，以約1.6萬元租出，實用呎租約40元，低市價約15%。資料顯示，業主2019年11月約996.7萬元購入上述單位，租金回報不足2厘水平。

利嘉閣聯席董事徐錦榮表示，南昌站匯璽3A座高層A室，實用面積1358方呎，4房雙套連工人房間隔，望開揚維港海景，以月租6.2萬元租出，實用呎租約45.7元。業主2017年以約3619.7萬元一手購入，租金回報約2厘。

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