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PARK YOHO Bologna加推20伙 折實均呎1.36萬

【明報專訊】《施政報告》公布後，新盤焦點落在新界以「北部都會區」概念為賣點的兩個新界樓盤，其中新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Bologna昨加推20個單位價單，折實均呎13,635元，項目昨日首日收票，暫收約500票，以首批50伙連昨日加推20伙計，超額認購約6倍多。至於恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna，過去兩日暫收逾370票，超額2倍多。

昨首日收約500票 超額逾6倍

新地副董事總經理雷霆表示，PARK YOHO Bologna市場反應理想，昨起收票，即日已收逾500個購樓意向登記，該盤昨加推價單第2號，提供20伙，涵蓋開放式至3房單位，折實均呎13,635元，屬原價加推。項目上周二、即施政報告前夕公布首張價單，涉及50伙，連同昨日加推20伙，即項目已先後共公布70伙價單，以此計算，項目暫超額認購約6倍多。

新地代理總經理陳漢麟稱，今次加推單位包括2伙開放式、4伙1房、2伙1房複式、9伙2房及3伙3房單位，實用面積由279至609方呎，折實402.81萬至825.9萬元，折實實呎13,044至14,510元，若以定價計，整批單位市值逾1.5億元。雷霆續稱，政府於新施政報告提出之措施，相信可吸納人才；有聲音指減辣力度不足，相信政府會審視市場情况，優化及調整「辣招」及「辣稅」，而現時疫情平穩，加上政府放寬入境及隔離措施，經濟逐漸復常，而其他發展商積極推盤，預期本季新盤市場將非常熱鬧。

周末兩日一手沽不足10伙

此外，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指出，ONE INNOVALE-Cabanna至昨晚8時半，共錄得超過370票，較113伙價單可售單位超額約2.3倍。

另一方面，在新一份《施政報告》公布後首個周末，市場缺乏大型新盤銷售活動，過去兩日市場僅錄得不足10宗一手買賣，與《施政報告》公布前的周末相若。本月至昨日為止，市場錄得約184宗新盤成交，較上月同期約290宗再跌逾36%，估計即使連同上述兩大新界樓盤，本月全月新盤成交宗數將較9月全月約610宗下跌外，亦是今年3月、即第五波疫情爆發時約150宗後逾半年按月新低。

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