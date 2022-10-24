經濟
布少明

投資策略

布少明：吸人財利樓市經濟

【明報專訊】新一份《施政報告》終於「出爐」，當中推出多項房屋政策，包括降低強拍門檻等，同時多管齊下覓地建屋。筆者作為樓市中人，要數最「切身」的措施，首推各項吸納人才計劃、寬免海外專才置業的買家印花稅，以及各項重大基建「上馬」等，相信均對樓市帶來舉足輕重的影響。

《施政報告》中吸納人才的計劃包括：取消「優秀人才入境計劃」的年度配額、推出「高端人才通行證計劃」、「科技人才計劃」等，措施可為「及時雨」，相信可提升香港對海外專才的吸引力，提升競爭力，助香港從疫情中復蘇。

筆者認為，一系列「吸人」舉措，如能進一步產生「財富效應」，對樓市長遠利好。

資料顯示，以「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」、「優秀人才入境計劃」、「非本地畢業生留港/回港就業安排」、「輸入中國籍香港永久居民第二代計劃」、「科技人才入境計劃」6項入境計劃於2016至2022年上半年間獲批來港人數高達32.9萬。當中最大機會入市的潛在置業需求，估計為居港已近5年或以上的人才，按此計算，合共亦有達18.4萬。假設當中有五成人入市，置業需求將高達9.2萬宗；假設當中只有兩成人入市，置業需求亦達3.69萬宗，數字相當可觀。

除此之外，北部都會區的長遠發展，以及各項全新大型基建加快進程，包括東鐵線科學園╱白石角站、北都公路、沙田繞道、將軍澳—油塘隧道、港深西部鐵路、中鐵線以至將軍澳南延線等，所謂「財跟基建走」，預期基建設施可加強本地各區的聯繫，有利「人財」逐步遷入，對香港經濟及樓市產生新助力。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]

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