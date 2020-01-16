經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：首相辭職英鎊彈 匯控購26015

【明報專訊】港股上周五反覆偏軟，恒指高位曾升近80點至16,300點以上，低位曾倒跌逾140點，收市跌近70點，連跌3個交易日。恒指雖然暫守萬六點關，但仍於低位徘徊，加上大市成交再度縮減至不足1000億元，短線支持或下移至15,800點，向上則觀望重上10天線約16,625點的機會。科技股方向未明，騰訊（0700）上周五曾跌近1%，再跌至230.2元的逾5年低位，最多曾升逾1%至236元以上，收市微升。向上250元關口或已重建阻力，並留意230元會否是本輪調整的底部。

英國首相卓慧思請辭後，英鎊曾短暫反彈，不過匯豐控股（0005）上周五依然偏軟，收市微跌不足1%。向上留意上試45元的機會，40元關口或暫具支持。看好或可考慮匯豐認購證（26015），行使價48.53元，2023年3月到期，實際槓桿約9.4倍。相反看淡或可留意匯豐認沽證（26184），行使價33.95元，2023年3月到期，實際槓桿約6.6倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]

上 / 下一篇新聞

GEM近兩年零掛牌 中小科企改赴美 信邦聯合兩度鎩羽而歸 轉戰美國上市
GEM近兩年零掛牌 中小科企改赴美 信邦聯合兩度鎩羽而歸 轉戰美國上市
美叫停多家中企上市 查股價急升現象
美叫停多家中企上市 查股價急升現象
港航債務重組英國審理 債主憂變相「依法走數」
港航債務重組英國審理 債主憂變相「依法走數」
匯控明放榜 稅前利潤料按年瀉逾半
匯控明放榜 稅前利潤料按年瀉逾半
平安好醫生斥逾7億購兩科企
平安好醫生斥逾7億購兩科企
諾獎學者：聯儲局壓通脹 美股料未見底
諾獎學者：聯儲局壓通脹 美股料未見底
DWS Björn Jesch：債市急跌後吸引力再現
DWS Björn Jesch：債市急跌後吸引力再現
瑞聯：美新屋動工遜預期 樓市跌勢已成
瑞聯：美新屋動工遜預期 樓市跌勢已成
ING：美民主黨選舉料失利 恐對拜登施政添障礙
ING：美民主黨選舉料失利 恐對拜登施政添障礙
達勢大舉開Pizza店搶市場 內地門市達547間 仍錄虧損
達勢大舉開Pizza店搶市場 內地門市達547間 仍錄虧損
港科探索新業務頻觸礁 HKTVmall暫停外賣直送 集團：提升系統
港科探索新業務頻觸礁 HKTVmall暫停外賣直送 集團：提升系統
北大資源重啟地產項目
北大資源重啟地產項目
Alchemy創辦人 尋找兒時咖啡味道
Alchemy創辦人 尋找兒時咖啡味道
洛鉬上季經常性盈利多1.4倍
洛鉬上季經常性盈利多1.4倍
初創嶄新技術延鋰電池壽命 充放電千次後 儲電量仍有83%
初創嶄新技術延鋰電池壽命 充放電千次後 儲電量仍有83%
研低成本製氫 用作儲能系統
研低成本製氫 用作儲能系統
余淑穎：盡早還清欠債 重獲財務自由
余淑穎：盡早還清欠債 重獲財務自由
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大摩籲增持 中石油Call 25990
金子：大摩籲增持 中石油Call 25990
張兆聰：國企內房銷售好轉 潤地值博
張兆聰：國企內房銷售好轉 潤地值博
張兆聰：美股反彈 穩健選銀行股
張兆聰：美股反彈 穩健選銀行股
伍禮賢：大股東密密增持 TCL電子看3.3元
伍禮賢：大股東密密增持 TCL電子看3.3元
潘啓才：誠哥做生意真言：待價而沽 伺機而動
潘啓才：誠哥做生意真言：待價而沽 伺機而動
謝偉銓：房策務實 大減造地建屋時間
謝偉銓：房策務實 大減造地建屋時間
李聲揚：「迷你方案」夭折 英鎊暫未必見一算
李聲揚：「迷你方案」夭折 英鎊暫未必見一算
借大額稅貸 息率可低於2厘
借大額稅貸 息率可低於2厘
沈永年：驗樓錦囊（三）：浴室水電
沈永年：驗樓錦囊（三）：浴室水電
陸振輝：懂得休息付出放下 才會快樂
陸振輝：懂得休息付出放下 才會快樂
林嘉文：美元走強 英鎊日圓弱勢未止
林嘉文：美元走強 英鎊日圓弱勢未止
駱嘉莉：香港區塊鏈技術應用方興未艾
駱嘉莉：香港區塊鏈技術應用方興未艾
陳大為：難憑現狀判斷下一波經濟走向
陳大為：難憑現狀判斷下一波經濟走向
陸振球：港美股市醞釀反彈
陸振球：港美股市醞釀反彈
陸振球：英揆差無可差 股市跌無可跌
陸振球：英揆差無可差 股市跌無可跌
林少陽：台灣人均GDP難保領先優勢
林少陽：台灣人均GDP難保領先優勢
技術取勝：建滔下降通道底有支持
技術取勝：建滔下降通道底有支持
蔡金強：熊市莫估底 何况巨熊
蔡金強：熊市莫估底 何况巨熊
徐家健：港版淡馬錫所為何事？
徐家健：港版淡馬錫所為何事？
艾雲豪：印度白虎大亨嚮往的中國模式
艾雲豪：印度白虎大亨嚮往的中國模式
李順威：巿場已到資產轉換臨屆點
李順威：巿場已到資產轉換臨屆點
劉思明：宏觀嚴峻 港股勿偷步追落後
劉思明：宏觀嚴峻 港股勿偷步追落後
瑞銀亞洲：資金流入好倉 恒指購25467
瑞銀亞洲：資金流入好倉 恒指購25467
摩根大通亞洲：對冲科網業績 納指沽10501
摩根大通亞洲：對冲科網業績 納指沽10501
周顯：樓市供應的「朝三暮四」騙局
周顯：樓市供應的「朝三暮四」騙局
王弼：兩件大事預示西方會向左轉
王弼：兩件大事預示西方會向左轉
曾淵滄：大建公屋 對地產商影響微
曾淵滄：大建公屋 對地產商影響微
湯文亮：年輕人移民 退休港人重拾尊嚴
湯文亮：年輕人移民 退休港人重拾尊嚴
陳永傑：儲局重手加息 先苦後甜
陳永傑：儲局重手加息 先苦後甜
廖偉強：樓價料離谷底不遠
廖偉強：樓價料離谷底不遠
布少明：吸人財利樓市經濟
布少明：吸人財利樓市經濟
馬泰陽：《施政報告》助穩樓市
馬泰陽：《施政報告》助穩樓市
潤地港建4項目 3年推逾3100伙 韋少凡：樓市近見底 未來重點拓港住宅版圖
潤地港建4項目 3年推逾3100伙 韋少凡：樓市近見底 未來重點拓港住宅版圖
華潤25年前伙新地發展灝景灣
華潤25年前伙新地發展灝景灣
PARK YOHO Bologna加推20伙 折實均呎1.36萬
PARK YOHO Bologna加推20伙 折實均呎1.36萬
施政報告後首周末 十大屋苑12成交升33%
施政報告後首周末 十大屋苑12成交升33%
業主售轉租 映灣園2房月租1.35萬
業主售轉租 映灣園2房月租1.35萬
維港1號享受海濱都會生活
維港1號享受海濱都會生活
和富呎價再失守1.7萬 短期橫行
和富呎價再失守1.7萬 短期橫行
年輕人趁低部署MPF自願供款
年輕人趁低部署MPF自願供款