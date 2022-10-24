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經濟
2022年10月24日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
GEM近兩年零掛牌 中小科企改赴美 信邦聯合兩度鎩羽而歸 轉戰美國上市
美叫停多家中企上市 查股價急升現象
港航債務重組英國審理 債主憂變相「依法走數」
匯控明放榜 稅前利潤料按年瀉逾半
平安好醫生斥逾7億購兩科企
諾獎學者：聯儲局壓通脹 美股料未見底
DWS Björn Jesch：債市急跌後吸引力再現
瑞聯：美新屋動工遜預期 樓市跌勢已成
ING：美民主黨選舉料失利 恐對拜登施政添障礙
達勢大舉開Pizza店搶市場 內地門市達547間 仍錄虧損
港科探索新業務頻觸礁 HKTVmall暫停外賣直送 集團：提升系統
北大資源重啟地產項目
Alchemy創辦人 尋找兒時咖啡味道
洛鉬上季經常性盈利多1.4倍
初創嶄新技術延鋰電池壽命 充放電千次後 儲電量仍有83%
研低成本製氫 用作儲能系統
余淑穎：盡早還清欠債 重獲財務自由
環球經濟數據
金子：大摩籲增持 中石油Call 25990
張兆聰：國企內房銷售好轉 潤地值博
張兆聰：美股反彈 穩健選銀行股
伍禮賢：大股東密密增持 TCL電子看3.3元
潘啓才：誠哥做生意真言：待價而沽 伺機而動
謝偉銓：房策務實 大減造地建屋時間
李聲揚：「迷你方案」夭折 英鎊暫未必見一算
借大額稅貸 息率可低於2厘
沈永年：驗樓錦囊（三）：浴室水電
陸振輝：懂得休息付出放下 才會快樂
林嘉文：美元走強 英鎊日圓弱勢未止
駱嘉莉：香港區塊鏈技術應用方興未艾
陳大為：難憑現狀判斷下一波經濟走向
陸振球：港美股市醞釀反彈
陸振球：英揆差無可差 股市跌無可跌
林少陽：台灣人均GDP難保領先優勢
技術取勝：建滔下降通道底有支持
蔡金強：熊市莫估底 何况巨熊
徐家健：港版淡馬錫所為何事？
艾雲豪：印度白虎大亨嚮往的中國模式
李順威：巿場已到資產轉換臨屆點
劉思明：宏觀嚴峻 港股勿偷步追落後
何啟聰：首相辭職英鎊彈 匯控購26015
瑞銀亞洲：資金流入好倉 恒指購25467
摩根大通亞洲：對冲科網業績 納指沽10501
周顯：樓市供應的「朝三暮四」騙局
王弼：兩件大事預示西方會向左轉
曾淵滄：大建公屋 對地產商影響微
湯文亮：年輕人移民 退休港人重拾尊嚴
陳永傑：儲局重手加息 先苦後甜
廖偉強：樓價料離谷底不遠
布少明：吸人財利樓市經濟
馬泰陽：《施政報告》助穩樓市
潤地港建4項目 3年推逾3100伙 韋少凡：樓市近見底 未來重點拓港住宅版圖
華潤25年前伙新地發展灝景灣
PARK YOHO Bologna加推20伙 折實均呎1.36萬
施政報告後首周末 十大屋苑12成交升33%
業主售轉租 映灣園2房月租1.35萬
維港1號享受海濱都會生活
和富呎價再失守1.7萬 短期橫行
年輕人趁低部署MPF自願供款
劉思明：宏觀嚴峻 港股勿偷步追落後
【明報專訊】中共二十大於剛過去的周末結束，能否掃除不明朗因素而利好投資氣氛要拭目以待。外圍股市普遍轉穩，疲不能興的港股也現偏好信號，但宏觀環境依然嚴峻，不宜偷步及追落後。
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