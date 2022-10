徐家健：港版淡馬錫所為何事？

新一屆政府首份施政報告出爐,其中一項最為傳媒關注是有關政府投資的「治理體系」:

「我已指示財政司司長成立全新『香港投資管理有限公司』,進一步用好財政儲備以促進產業和經濟發展,把近年在『未來基金』下設立的『香港增長組合』、『大灣區投資基金』和『策略性創科基金』,以及下文提到的『共同投資基金』歸一收納,匯聚有關資源,由政府主導投資策略產業,吸引和助力更多企業在港發展。」

有傳媒形容,這歸一收納政府主導投資策略的做法是「港版淡馬錫」。然而,新加坡的淡馬錫究竟是甚麼?淡馬錫是一種主權財富基金。但主權財富基金又是甚麽?政府主導們的主權財我富基金平均投資回報率又是多少?一篇名為《The Investment Strategies of Sovereign Wealth Funds 》的研究發現:

We show that sovereign wealth funds with greater involvement of political leaders in fund management are associated with investment strategies that seem to favor short-term economic policy goals in their respective countries at the expense of longer-term maximization of returns. In particular, sovereign wealth funds where political involvement is more prevalent tend to support domestic firms by investing in segments and markets where valuation levels are inflated (as measured by price/earnings ratios), and subsequently see a reversal in these price/earnings ratios. The opposite patterns hold for funds that rely on external managers.

換句話說,主權財富基金的管理愈受政治領導影響,基金的投資策略便愈偏向支持本地企業的個別板塊。相反,外聘基金經理管理主權財富基金,投資策略便會較符合爭取長遠高回報原則。回說「港版淡馬錫」,有報道指香港投資管理有限公司預計隨業務發展,會逐步建立其管理團隊,未來公司的董事局,將包括相關業界的專家、社會領袖以及政府官員。但在管理團隊建立前,金管局會在公司成立初期向其提供投資、後勤和營運方面的支援。要知道「港版淡馬錫」,目的是促進產業和經濟發展,而非為基金本身爭取長遠高回報原則。可以預視,外聘基金經理將不會是「港版淡馬錫」的主要做法。未來管理團隊的成立,亦難免受政治領導所影響。

美國克林信大學經濟系副教授

[徐家健 象牙塔看財技]