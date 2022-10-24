陸振輝：懂得休息付出放下 才會快樂

所有人都會因為學不會三件事而不快樂：

首先是休息。識得生活是一種能力，但懂得休息則是一種超能力！真正的休息並不是簡單的躺下來，而是心靈上的恬靜。哲學家康德曾說：「有三樣東西有助於緩解生命的辛勞，就是希望、睡眠和微笑。」只要懂得真正的休息，才會有機會見到人生中最美麗的風景。

其次是付出。佛家常說：「捨得」。即是有捨才會有得。世間萬象都是有因才有果，今天肯付出，明天才會有成果。肯付出而不問得失，人生路上自必滿途芬芳。

還有是放下。人生中許多煩惱都是自找的，就像在花間賞蝶，如果你窮追不捨，蝴蝶就會害怕閃躲；你愈追得累，蝴蝶就必定會離你而去。所以不如把心放下，悠閒地瀏覽美境，花的香氣漸漸與你融為一體，蝴蝶就會不邀自來。

錢財再多我們也帶不走，名聲再響也留不住。世上不如意事十常八九，若你總是因此而遺憾，生活又哪會有晴天？

人生最大的癥結，是在於不肯休息，吝嗇付出，而且還不肯放下。

只有珍惜現在所擁有的，不去糾結未曾得到的，你便會發現你就是世界上最富有的人。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]