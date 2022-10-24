經濟
幫你格價

投資策略

借大額稅貸 息率可低於2厘

【明報專訊】在目前稅貸市場上，截至10月底，只有數間銀行推2022年稅貸優惠。這些銀行以年利率低至2厘以下及較高現金回贈作招徠，究竟哪家銀行最優惠，以及有較高的現金回贈呢？

撰文 黃清瑤

截至上周五，市面上只有四家銀行推出2022年稅貸優惠，包括中銀香港、花旗銀行、東亞銀行以及虛擬銀行Mox。

中銀香港

中銀香港標榜低息貸款，實際年利率可以低至1.68厘，查閱產品的細則及條款，借貸金額必須為100萬元及分12個月還款，方可享受最低優惠利率。以上方案，每月還款金額為約為84,087元，總利息開支為約9047元。

如果分期12個月，實際年利率會上升至1.75厘，分36個月為2.93厘，48個月為3.03厘。至於個人借貸金額上限，為最高400萬元或月薪的18倍，並以較低者為準。因此，如果要借貸100萬元，月入至少要有5.56萬元或以上。

如果所需金額較少，就以10萬元攤分12個月還款，年利率高達6.46厘，20萬元為4.17厘。由此可見，實際優惠利率與一般私人貸款相差不大。

大額借貸低至1.68厘

中銀香港稅貸其他優惠方面，由即日至起至2022年10月31日，並須於2022年11月30日或之前成功提取貸款，滿足以下條件可享現金回贈：

一) 經指定電子渠道包括中銀香港網站、網上銀行、手機銀行應用程式等，提取金額達5萬元以上及分24個月還款，可獲100元至9000元回贈；

二) 「出糧戶口」成功貸款額達5萬港元或以上，及還款期達24個月或以上，可獲100元至1000元回贈。

三) 早鳥優惠獎賞須經指定電子渠道成功貸款額達5萬港元或以上，及還款期達24個月或以上，可獲100元至1000元回贈，回贈金額視乎貸款額而定。

花旗銀行

花旗銀行表示稅季貸款實際年利率可低至1.78厘，但要求貸款額為150萬元及分12個月還款。倘若只貸款10萬元及分18個月還款，實際年利率為35.78厘。其他金額及年期需要個別向銀行查詢。

最高可獲10000元現金券獎賞

獎賞方面，由即日至12月31日，花旗私人客戶/Citigold客戶/ Citi ULTIMA卡之持有人，貸款10萬元以上至30萬元以下，可獲800元優惠現金券，還款期長達24個月以上則可獲1000元優惠現金券。貸款額為150萬元以上及24個月以下還款期，可獲5000元優惠現金券；24個月以上則可獲10000元現金券。

東亞銀行

東亞銀行表示，於2023年1月3日或之前成功申請稅季貸款，可享實際年利率低至1.32厘及0厘手續費，而貸款額最高為300萬元或月薪的12倍，同樣以較低者為準。

借20至50萬 分期還款低見2.01厘

如要獲得1.32厘的優惠利率，貸款金額必須為80萬元以上及分12個月還款，即貸款人底薪月入達6.67萬元或以上。

如果進行低額貸款，貸款5000元以上至10萬元以下，分12個月還款的實際年利率為4.26厘，分24個月為5.34厘；貸款10萬元以上至20萬元以下，分12個月還款的實際年利率為2.23厘，分24個月為3.47厘；貸款20萬元以上至50萬元以下，分12個月還款的實際年利率為2.01厘，分24個月為2.54厘。攤分36個月、48個月或60個月屬於私人分期貸款，年利率介乎5.13厘至12.95厘，較不划算。

Mox Bank

Mox是今年本港暫時唯一一家推出稅貸優惠的虛擬銀行，宣傳單張標榜實際年利率低至0.85厘，但實際貸款要求為50萬元及攤分60個月還款，即利息開支為21250元，平均每年利息開支為4250元。

倘若不希望攤分較長期還款，以10萬元為例，6個月實際年利率介乎4.17厘至19.38厘、12個月介乎3.36厘至18.22厘。現金獎賞方面，貸款5萬元以上及10萬元以下，分36個月至59個月還款可以獲得300元獎賞，攤分60個月以上可以獲得500元獎賞。

港唯一虛銀提供稅貸優惠

如以上述4家銀行作為比較，東亞銀行無論在任何金額及還款年期的利率開支，都較為划算。其他銀行如果只借貸10萬元，利率已經超過6厘以上。另外要留意，雖然現金獎賞吸引，但一些銀行以較長還款期就越高現金回贈來吸引申請人，然而還款期越長，利息開支越高，最終貸款人所承擔的利息開支越高。

再者攤分長年期還款，都會影響個人人生規劃，每月被還款額牢牢綑綁，其實是相當漫長而且痛苦的時間。總括來說，如果需要借貸，選擇較低的年利率固然重要，同時亦要了解個人可承擔能力，如果可以，盡量就不要先使未來錢，以免影響人生規劃。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]

上 / 下一篇新聞

GEM近兩年零掛牌 中小科企改赴美 信邦聯合兩度鎩羽而歸 轉戰美國上市
GEM近兩年零掛牌 中小科企改赴美 信邦聯合兩度鎩羽而歸 轉戰美國上市
美叫停多家中企上市 查股價急升現象
美叫停多家中企上市 查股價急升現象
港航債務重組英國審理 債主憂變相「依法走數」
港航債務重組英國審理 債主憂變相「依法走數」
匯控明放榜 稅前利潤料按年瀉逾半
匯控明放榜 稅前利潤料按年瀉逾半
平安好醫生斥逾7億購兩科企
平安好醫生斥逾7億購兩科企
諾獎學者：聯儲局壓通脹 美股料未見底
諾獎學者：聯儲局壓通脹 美股料未見底
DWS Björn Jesch：債市急跌後吸引力再現
DWS Björn Jesch：債市急跌後吸引力再現
瑞聯：美新屋動工遜預期 樓市跌勢已成
瑞聯：美新屋動工遜預期 樓市跌勢已成
ING：美民主黨選舉料失利 恐對拜登施政添障礙
ING：美民主黨選舉料失利 恐對拜登施政添障礙
達勢大舉開Pizza店搶市場 內地門市達547間 仍錄虧損
達勢大舉開Pizza店搶市場 內地門市達547間 仍錄虧損
港科探索新業務頻觸礁 HKTVmall暫停外賣直送 集團：提升系統
港科探索新業務頻觸礁 HKTVmall暫停外賣直送 集團：提升系統
北大資源重啟地產項目
北大資源重啟地產項目
Alchemy創辦人 尋找兒時咖啡味道
Alchemy創辦人 尋找兒時咖啡味道
洛鉬上季經常性盈利多1.4倍
洛鉬上季經常性盈利多1.4倍
初創嶄新技術延鋰電池壽命 充放電千次後 儲電量仍有83%
初創嶄新技術延鋰電池壽命 充放電千次後 儲電量仍有83%
研低成本製氫 用作儲能系統
研低成本製氫 用作儲能系統
余淑穎：盡早還清欠債 重獲財務自由
余淑穎：盡早還清欠債 重獲財務自由
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大摩籲增持 中石油Call 25990
金子：大摩籲增持 中石油Call 25990
張兆聰：國企內房銷售好轉 潤地值博
張兆聰：國企內房銷售好轉 潤地值博
張兆聰：美股反彈 穩健選銀行股
張兆聰：美股反彈 穩健選銀行股
伍禮賢：大股東密密增持 TCL電子看3.3元
伍禮賢：大股東密密增持 TCL電子看3.3元
潘啓才：誠哥做生意真言：待價而沽 伺機而動
潘啓才：誠哥做生意真言：待價而沽 伺機而動
謝偉銓：房策務實 大減造地建屋時間
謝偉銓：房策務實 大減造地建屋時間
李聲揚：「迷你方案」夭折 英鎊暫未必見一算
李聲揚：「迷你方案」夭折 英鎊暫未必見一算
沈永年：驗樓錦囊（三）：浴室水電
沈永年：驗樓錦囊（三）：浴室水電
陸振輝：懂得休息付出放下 才會快樂
陸振輝：懂得休息付出放下 才會快樂
林嘉文：美元走強 英鎊日圓弱勢未止
林嘉文：美元走強 英鎊日圓弱勢未止
駱嘉莉：香港區塊鏈技術應用方興未艾
駱嘉莉：香港區塊鏈技術應用方興未艾
陳大為：難憑現狀判斷下一波經濟走向
陳大為：難憑現狀判斷下一波經濟走向
陸振球：港美股市醞釀反彈
陸振球：港美股市醞釀反彈
陸振球：英揆差無可差 股市跌無可跌
陸振球：英揆差無可差 股市跌無可跌
林少陽：台灣人均GDP難保領先優勢
林少陽：台灣人均GDP難保領先優勢
技術取勝：建滔下降通道底有支持
技術取勝：建滔下降通道底有支持
蔡金強：熊市莫估底 何况巨熊
蔡金強：熊市莫估底 何况巨熊
徐家健：港版淡馬錫所為何事？
徐家健：港版淡馬錫所為何事？
艾雲豪：印度白虎大亨嚮往的中國模式
艾雲豪：印度白虎大亨嚮往的中國模式
李順威：巿場已到資產轉換臨屆點
李順威：巿場已到資產轉換臨屆點
劉思明：宏觀嚴峻 港股勿偷步追落後
劉思明：宏觀嚴峻 港股勿偷步追落後
何啟聰：首相辭職英鎊彈 匯控購26015
何啟聰：首相辭職英鎊彈 匯控購26015
瑞銀亞洲：資金流入好倉 恒指購25467
瑞銀亞洲：資金流入好倉 恒指購25467
摩根大通亞洲：對冲科網業績 納指沽10501
摩根大通亞洲：對冲科網業績 納指沽10501
周顯：樓市供應的「朝三暮四」騙局
周顯：樓市供應的「朝三暮四」騙局
王弼：兩件大事預示西方會向左轉
王弼：兩件大事預示西方會向左轉
曾淵滄：大建公屋 對地產商影響微
曾淵滄：大建公屋 對地產商影響微
湯文亮：年輕人移民 退休港人重拾尊嚴
湯文亮：年輕人移民 退休港人重拾尊嚴
陳永傑：儲局重手加息 先苦後甜
陳永傑：儲局重手加息 先苦後甜
廖偉強：樓價料離谷底不遠
廖偉強：樓價料離谷底不遠
布少明：吸人財利樓市經濟
布少明：吸人財利樓市經濟
馬泰陽：《施政報告》助穩樓市
馬泰陽：《施政報告》助穩樓市
潤地港建4項目 3年推逾3100伙 韋少凡：樓市近見底 未來重點拓港住宅版圖
潤地港建4項目 3年推逾3100伙 韋少凡：樓市近見底 未來重點拓港住宅版圖
華潤25年前伙新地發展灝景灣
華潤25年前伙新地發展灝景灣
PARK YOHO Bologna加推20伙 折實均呎1.36萬
PARK YOHO Bologna加推20伙 折實均呎1.36萬
施政報告後首周末 十大屋苑12成交升33%
施政報告後首周末 十大屋苑12成交升33%
業主售轉租 映灣園2房月租1.35萬
業主售轉租 映灣園2房月租1.35萬
維港1號享受海濱都會生活
維港1號享受海濱都會生活
和富呎價再失守1.7萬 短期橫行
和富呎價再失守1.7萬 短期橫行
年輕人趁低部署MPF自願供款
年輕人趁低部署MPF自願供款