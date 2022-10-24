借大額稅貸 息率可低於2厘

撰文 黃清瑤

截至上周五，市面上只有四家銀行推出2022年稅貸優惠，包括中銀香港、花旗銀行、東亞銀行以及虛擬銀行Mox。

中銀香港

中銀香港標榜低息貸款，實際年利率可以低至1.68厘，查閱產品的細則及條款，借貸金額必須為100萬元及分12個月還款，方可享受最低優惠利率。以上方案，每月還款金額為約為84,087元，總利息開支為約9047元。

如果分期12個月，實際年利率會上升至1.75厘，分36個月為2.93厘，48個月為3.03厘。至於個人借貸金額上限，為最高400萬元或月薪的18倍，並以較低者為準。因此，如果要借貸100萬元，月入至少要有5.56萬元或以上。

如果所需金額較少，就以10萬元攤分12個月還款，年利率高達6.46厘，20萬元為4.17厘。由此可見，實際優惠利率與一般私人貸款相差不大。

大額借貸低至1.68厘

中銀香港稅貸其他優惠方面，由即日至起至2022年10月31日，並須於2022年11月30日或之前成功提取貸款，滿足以下條件可享現金回贈：

一) 經指定電子渠道包括中銀香港網站、網上銀行、手機銀行應用程式等，提取金額達5萬元以上及分24個月還款，可獲100元至9000元回贈；

二) 「出糧戶口」成功貸款額達5萬港元或以上，及還款期達24個月或以上，可獲100元至1000元回贈。

三) 早鳥優惠獎賞須經指定電子渠道成功貸款額達5萬港元或以上，及還款期達24個月或以上，可獲100元至1000元回贈，回贈金額視乎貸款額而定。

花旗銀行

花旗銀行表示稅季貸款實際年利率可低至1.78厘，但要求貸款額為150萬元及分12個月還款。倘若只貸款10萬元及分18個月還款，實際年利率為35.78厘。其他金額及年期需要個別向銀行查詢。

最高可獲10000元現金券獎賞

獎賞方面，由即日至12月31日，花旗私人客戶/Citigold客戶/ Citi ULTIMA卡之持有人，貸款10萬元以上至30萬元以下，可獲800元優惠現金券，還款期長達24個月以上則可獲1000元優惠現金券。貸款額為150萬元以上及24個月以下還款期，可獲5000元優惠現金券；24個月以上則可獲10000元現金券。

東亞銀行

東亞銀行表示，於2023年1月3日或之前成功申請稅季貸款，可享實際年利率低至1.32厘及0厘手續費，而貸款額最高為300萬元或月薪的12倍，同樣以較低者為準。

借20至50萬 分期還款低見2.01厘

如要獲得1.32厘的優惠利率，貸款金額必須為80萬元以上及分12個月還款，即貸款人底薪月入達6.67萬元或以上。

如果進行低額貸款，貸款5000元以上至10萬元以下，分12個月還款的實際年利率為4.26厘，分24個月為5.34厘；貸款10萬元以上至20萬元以下，分12個月還款的實際年利率為2.23厘，分24個月為3.47厘；貸款20萬元以上至50萬元以下，分12個月還款的實際年利率為2.01厘，分24個月為2.54厘。攤分36個月、48個月或60個月屬於私人分期貸款，年利率介乎5.13厘至12.95厘，較不划算。

Mox Bank

Mox是今年本港暫時唯一一家推出稅貸優惠的虛擬銀行，宣傳單張標榜實際年利率低至0.85厘，但實際貸款要求為50萬元及攤分60個月還款，即利息開支為21250元，平均每年利息開支為4250元。

倘若不希望攤分較長期還款，以10萬元為例，6個月實際年利率介乎4.17厘至19.38厘、12個月介乎3.36厘至18.22厘。現金獎賞方面，貸款5萬元以上及10萬元以下，分36個月至59個月還款可以獲得300元獎賞，攤分60個月以上可以獲得500元獎賞。

港唯一虛銀提供稅貸優惠

如以上述4家銀行作為比較，東亞銀行無論在任何金額及還款年期的利率開支，都較為划算。其他銀行如果只借貸10萬元，利率已經超過6厘以上。另外要留意，雖然現金獎賞吸引，但一些銀行以較長還款期就越高現金回贈來吸引申請人，然而還款期越長，利息開支越高，最終貸款人所承擔的利息開支越高。

再者攤分長年期還款，都會影響個人人生規劃，每月被還款額牢牢綑綁，其實是相當漫長而且痛苦的時間。總括來說，如果需要借貸，選擇較低的年利率固然重要，同時亦要了解個人可承擔能力，如果可以，盡量就不要先使未來錢，以免影響人生規劃。

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