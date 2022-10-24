經濟
余淑穎 理財信箱

余淑穎：盡早還清欠債 重獲財務自由

【明報專訊】讀者Abe來信：

本人今年32歲，女性，月入2萬元，扣除強積金供款後淨收入1.9萬元。無不良嗜好，不煙酒，惟有情緒病。之前工作不穩定，欠下債務。現時工作、身體狀態已日漸良好及安定，有感年紀已大，需為將來打算（例如退休準備、持有足夠應急錢）。

在未來計劃方面，本人暫時沒有拍拖、結婚打算，但預備明年初開始業餘進修。今年底可獲雙糧，打算2023年底前還清欠債。本人對股票市場有興趣及有少許認識，手上無持有任何資產、儲蓄及保險。

筆者回覆：

Abe你好! 你現時理財狀况有三方面需要馬上處理。第一、如何用最短的時間清還你所有的債務 ，第二、從過往借貸經歷了解借貸原因。第三、建立正確的理財觀念、積極儲蓄。信中得知你現時在應付所有支出及貸款的情况下，根本是入不敷支。相信當時你申請貸款時，並沒有深思熟慮究竟自己的經濟能力，能否合適地平衡收支來處理債務問題！本人建議你用未來六個月的時間緊縮開支，徹底將大部分的債務重整及還清。

Abe現時每月淨收入有1.9萬元，減去必須的每月開支，應餘下2500元，只要你跟從以下三個步驟在不足半年內，已可以減輕財務負擔：

步驟一：將第二筆信用卡欠款4500元用兩個月繳清；

步驟二：親友欠債可攤分四期每月2000元清還；

步驟三：用年底雙糧用來繳清e-Cash和信用卡的欠款；

筆者不建議再新申請一筆過的私人貸款，處理信用卡和親友借貸，並應用最短時間處理所有欠債。

對於工作不穩定方面，在轉職期間因缺乏主要收入來源，未免在精神及經濟上帶來一定程度的負擔。倘若隨意從信用卡中提取現金，來處理眼前的財務需要，而罔顧日後面對沉重利息負擔的惡果，便絕對萬萬不可！

消費者委員會於2021年12月，公佈的信用卡借貸利率調查資料，可作參考：信用卡持卡人在月結單所列的「到期繳款日」或之前未能繳付「最低還款額」，除財務費用外，亦會被收取逾期費用。簽帳/結單分期計劃的逾期費用，其實際年利率介乎10.21厘至44.25厘。

先建立正確理財觀念 再計劃退休儲備

至於退休保障及醫療保障，可於Abe得到財務自由後逐一建立和鞏固。我建議你從每月總收入中的25%作退休儲備，可考慮沒有投資成分的年金計劃或月供基金儲蓄計劃，當累積一定程度的儲蓄時，可當作長俸收入，並作退休後的主要收入來源。

以現時Abe的財政狀况，筆者不建議接觸高風險的投資產品為自己財富增值。Abe必須清楚了解自己能夠承受的風險程度，再選擇適合的投資工具。

本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。

美聯金融集團高級副總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[余淑穎 理財信箱]

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