研低成本製氫 用作儲能系統

傳統上，將水電解來製造氫氣和氧氣的系統，其陰極都使用鉑（白金）來製造，陽極則使用氧化銥或氧化釕來製造。這些材料都非常昂貴。

該公司設計的電解水系統，可以改用鐵、鈷、鎳、鉬、釩等較便宜金屬的氧化物、氮化物或硫化物來製造陰極和陽極。該公司估計，其電極棒的材料成本只是傳統方案的0.1%至1%，但壽命卻不會比傳統方案短。

氫儲能整體成本效益高

這套系統只需1.5V的電壓和0.01A的電流，每小時已可以產生4毫升的氫氣和2毫升的氧氣。若使用1.8V的電壓和0.1A的電流，每小時則可以產生40毫升的氫氣和20毫升的氧氣。至於更高的電壓和電流，他們則仍然需要較多測試。

雖然現時的原型很小，但他們的真正目標，是希望將這種系統作為可再生能源發電設施的儲能系統。當可再生能源產生的電力出現過剩時，就用來生產氫氣，以儲存能源。這是因為，傳統的蓄水儲能系統需要很大地方，還要地形配合。若以鋰電池作為儲能系統，其能量密度又偏低，兼且成本偏高，還有壽命限制，若干年後又需要更換。相比之下，由於氫氣可以壓縮，製氫來儲能的能量密度和整體成本效益，會比鋰電池優勝。

當可再生能源不足夠或完全停止時，這些氫氣亦可以輸入氫燃料電池內，以變回電力使用。又或者，輸送給附近的火力發電廠或工廠使用，以代替一部分昂貴的天然氣，兼且還可以減少碳排放（氫氣燃燒後只產生水蒸氣）。

在今年的「挑戰盃」全國賽香港區選拔賽（香港大學生創新及創業大賽）中，這套系統就獲得能源環境化工組別的三等獎。只不過，還需要較多測試和製作較大的原型，才可以商業化。

[新經濟新天地]