經濟

港科探索新業務頻觸礁 HKTVmall暫停外賣直送 集團：提升系統

【明報專訊】香港科技探索（1137）旗下網購平台HKTVmall近年站穩陣腳後，積極發展多項新業務，不過進展未如理想，日前再有新業務觸礁。早前有網民發現HKTVmall內的「HKTV極速送」再無提供外賣直送及自送服務，集團回覆本報查詢時解釋，由於業務策略及營運方向調整，因此HKTV極速送服務自10月15日起暫停外賣直送、自取及商戶店舖送貨服務（見表）。

明報記者 蕭嘉聰

集團去年5月與第三方物流平台Zeek合作推出「HKTV極速送服務」，初期曾透露已覆蓋70間O2O門店、800個零售點以及1600間餐廳。不過面對外賣市場競爭激烈，兩大龍頭foodpanda及Deliveroo不斷提供優惠吸客，外賣平台Uber Eats已於去年底退出香港市場。港科探索亦於今年8月公布中期業績時指出，由於快速商務成為高度競爭的板塊，因此將極速送服務延伸至較少競爭的糧油雜貨市場及未開發的濕貨街市市場，再無更新極速送的餐廳及零售點數量。

自家車隊派送 攻超市鮮貨

而根據集團最新回應，HKTV極速送服務將過渡至新設的自家車隊派送，有需要提升系統，故暫停外賣直送、自取以及商戶店舖服務，但未有透露重新推出服務的日期。至於HKTVmall旗下的5間HKTV超級市場及街市鮮貨的極速送服務，現時仍會繼續以新的車隊提供服務。

集團表示，超市及街市鮮貨的極速送服務範圍已擴展至6個街市，包括元朗、將軍澳、荃灣、馬鞍山、大埔及屯門，並計劃將服務進一步擴展至其他地區，以及擴闊街市鮮貨的產品選擇，以吸納不同客戶群。

翻查資料，港科探索於2020年底開始致力建構數碼生態圈，最初推出的項目包括HKTVPay、數據共享庫、二手商品市場等，惟大多都無疾而終，例如數據共享庫只會維持目前的服務水平，暫停投放資源，而投入更大的電商方案Shoalter，雖然曾為I.T的網上商場EESE作技術支援，惟EESE營運8個月後已黯然離場。今年8月集團再公布兩項新搞作，強調未來18至24個月將集中發展獨立網店方案及第三方物流服務，以協助商戶及品牌發展及增進其網上業務。

相關字詞﹕數碼生態圈 HKTV極速送 香港科技探索

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