ING：美民主黨選舉料失利 恐對拜登施政添障礙

ING指出，在下月8日舉行的美國國會中期選舉，眾議院全部435個議席(目前民主黨及共和黨分別佔220席及212席，另有3席屬空缺)悉數皆會重選，任期兩年；至於參議院則有100個議席，任期6年，而每隔兩年均有約三分之一議席進行重選，下月國會中期選舉便會重選35席，當中，目前共和黨及民主黨現分別佔當中21席及14席。

在目前參議院100個議席中，共和黨佔50席，民主黨佔48席，另有兩名獨立議員會跟隨民主黨的意向投票，而由於現任副總統賀錦麗屬民主黨，可以在兩黨爭持不下、各得50票的議程中投下關鍵一票，故此民主黨現時仍可以控制參議院，但只要在下月國會中期選舉中，共和黨比目前取得多一個議席，便可以重奪參議院的控制權。

美國選民最關心經濟問題

ING分析，假如在下月國會中期選舉，民主黨失去參眾兩院其中一個的控制權，總統拜登在國會通過法案的能力便嚴重被削弱，而美國經濟明年若真的出現衰退，白宮所能採取的應對手段也會受到限制。這樣的話，即使在2024年才會舉行總統選舉，惟下月國會中期選舉的結果，其實也會決定拜登能否爭取連任，以及上屆總統特朗普能否捲土重來。

雖然美國總統拜登最新支持率現仍處於低位，但ING表示，隨着白宮近日成功通過減碳、基建及科技方面的法案，拜登的支持率已略改善；而該行指出，美國經濟表現才是選民最關心、而且是愈來愈關心的問題（見圖1），目前當地生活成本上升、利率向上及資產價格下跌， 相信均是選民會考慮的事情。

ING指出，美國國會中期選舉，向來被視為任內總統表現的公投，而拜恩目前支持率之低（42%），與之前的總統克林頓及列根相同，僅略高於上屆總統特朗普（40%）（見圖2），而這三人所屬的政黨當年均在國會中期選舉中落敗，值得拜登引以為戒。另外，ING分析，過去兩屆美國國會中期選舉的投票率，均遠低於總統選舉，這對於有較多堅實支持者、必定出來投票的共和黨亦屬有利。

民主黨保參眾兩院機會率僅10%

綜合上述分析，ING預期，在下月國會中期選舉，共和黨及民主黨分別贏得眾議院及參議院控制權的機會率為50%，而共和黨同時奪回參眾兩院控制權的機會率為40%，而民主黨同時保住參眾兩院控制權的機會率只有10%。

倘民主黨失眾議院控制權

拜登對華貿易政策或更強硬

換言之，在下月國會中期選舉後，民主黨有90%機會率未能保住現時參眾兩院的控制權，這料會對總統拜登施政帶來障礙，而白宮與國會的緊張關係，至少要到兩年後、2024年總統選舉後才能改善，期內料難有重大法案可以通過。

假如民主黨下月在國會中期選舉，未能保住眾議院控制權、只能保住參議院控制權，ING估計，總統拜登在未來兩年的焦點將會由內政改為國際事務，例如貿易事項，認為此舉對美元屬溫和正面。ING指出，拜登於去年1月上任總統後，對中國的貿易政策已未如預期般寬鬆，而且白宮近日對中國在半導體行業的限制亦升溫，可能是為2024年爭取連任前向中國採取更強硬的政策做好準備。

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