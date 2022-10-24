經濟

美叫停多家中企上市 查股價急升現象

【明報專訊】縱然或有更多中小科創企業到美國尋求上市，但到美國掛牌之路亦非一帆風順。路透昨引述律師及銀行界人士報道，美國納斯達克已經叫停至少4家小型中國公司的上市準備工作，同時正調查這類上市後股價短時間急升等現象。

路透：投資者隱藏身分搶購 營造熱捧錯覺

路透昨天引述美國當地律師表示，納斯達克已通知他們不要進行某些IPO，直至他們確定今年較早前某些中資企業上市發行的異常交易活動前為止。報道指出，涉事公司的集資額一般少於5000萬美元，即大約3.9億港元，上市後升幅可高達20倍，其後數天又急促下挫，令不少敢於投資低價股的投資者損失慘重。報道亦引述消息人士表示，股價的短線急升是少數海外投資者造成，他們隱藏身分，搶購新股發行時的多數股票，營造上市受投資者熱烈追捧的錯覺。

報道指出，納斯達克從上月中開始向小型中資IPO候選企業的顧問詢問若干問題，包括現有股東的身分、居住地點、投資金額，及有否獲得免息貸款以便參與買賣。直至目前為止，美國證券交易委員會（SEC）及其他美國金融監管機構尚未成功起訴此類「抬高股價出貨」的案例，因迄今為止，中企及海外銀行家一直有效秘密推行相關計劃。

今年中兩家「港產企業」尚乘數科及智富融資到美國掛牌，股價走勢大起大落。尚乘數科以7.8美元掛牌，股價半個月內一度瘋炒至2555.3美元，狂升320多倍，市值一度超越台積電、摩通等傳統巨企；智富融資以4美元上市，股價亦曾一度急升至249.94美元，急升逾60倍，惟兩家股份及後迅速從高位回落，累跌九成。事件因而引起美國監管機構注意，並表示會跟進當中的異常情况。

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