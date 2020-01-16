薛偉傑：「榮耀」回歸香港市場 HONOR 70主打雙重錄影功能

可選主角模式或主客觀模式

這有兩種模式。第一，是主角模式，即是後置鏡頭同時錄影兩段影片。其中一段影片是團體全景畫面（wide shot），另一段影片則自動追蹤一個主角。用戶可以在畫面上點擊設定其中一人成為主角，之後鏡頭就會自動鎖定捕捉他。這特別適合需要聚焦拍攝單一主角的場景，例如拍攝小朋友、名人或寵物等。

第二，是同時拍攝客觀和主觀角度的影片，即是前置和後置鏡頭同時錄影。前置鏡頭為用戶自拍，後置鏡頭則拍攝wide shot。

兩種模式都可以同時攝錄兩段全高清（1920 x 1080）的影片。榮耀聲稱，HONOR 70採用高通的驍龍778G+ 5G處理器，加上它自家的Turbo X軟件加速技術，無需因為使用雙重錄影功能而降低影片的解像度。

零售價約3699元

HONOR 70的雙主攝系統包括5400萬像素的IMX800鏡頭和5000萬像素的超廣角微距鏡頭。而前置鏡頭則有3200萬像素。機身厚7.91毫米，重178克，零售價約3699元。

明報記者 薛偉傑

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