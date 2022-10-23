聯儲局傳討論放慢加息 美股升逾2%

【明報專訊】有「聯儲局傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos上周五報道，聯儲局在11月再度加息0.75厘後，會討論在12月放慢加息幅度至0.5厘，並向公眾解釋放慢加息步伐的計劃。消息帶動美股向好，道指上周五升超過700點，並以近全日高位收市，報31,082點，升2.47%或748點；標指收市報3752點，升2.37%；納指收市報10,879點，升2.31%。