降英評級展望至「負面」 穆迪：財策可預測性減

穆迪認為，英國政府減稅方案只提到重大財政支出，但未有詳細政策計劃並經預算責任辦公室的獨立審查，其後再推翻大部分措施加上首相辭職，情况繼續反映近年財策制定的可預測性減弱。

穆迪又稱，政府最初無法提供可信的政策，以處理投資者的憂慮，進一步削弱英國政策可信度。整體而言，事件反映英國政治環境兩極分化和不可預測性日益加深，在政府能舒緩當地生活成本壓力的情况下，或會影響其重整財政的努力。

料大幅收緊幣策 拖累經濟增長

此外，穆迪預計，英倫銀行考慮到中期通脹持續風險，以及金融市場波動加劇，為確保長期通脹預期保持穩定，將大幅收緊貨幣政策，拖累經濟增長，料英國中期經濟增長將面對脫歐、疫情令勞動力下跌及生產力增長受限等不利因素影響。

卓慧思早前提出減稅計劃後，評級機構惠譽和標準普爾因應財政風險上升，已將英國的評級展望下調至「負面」，標準普爾維持英國第三高「AA」的評級；惠譽亦維持第四高「AA-」評級不變。

英鎊兌美元上周五收報1.1274，上升0.55%，全周上升1.17%，為9月底英倫銀行入市買長債後的最佳單周表現，不過彭博社引述分析認為英鎊仍面臨下行風險，一旦原定在10月31日發布的中期財政計劃因新首相競選推遲，或令市場面臨更大的不確定性。