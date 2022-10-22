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2022年10月22日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
INNOVALE 3期開放式276萬起 逾一年最平新盤 首批折實均呎1.4萬
PARK YOHO Bologna最快下周初加推
CCL按周跌0.89% 逾4年半新低
機組人員租客增 東涌本月租賃破百宗
裕泰興家族成員連沽兩舖共套逾8000萬
內房相關企業放寬A股融資 分析料培育內房「新玩家」
中證金融下調轉融資費率 助券商降融資成本
恒指再下試歐債底 內銀逆市升
陳維民接替劉應彬 升任金管局副總裁
快手廣告收入放緩 遭大削目標價
GoTo禁售期滿 洽阿里軟銀有序沽貨
產品車型提升 長汽第三季盈利增速加快
譚仔盈警 料中期少賺最多45% 稱疫情影響消費 憂「0+3」後雪上加霜
港9月基本通脹1.8% 水電燃氣升14.5%
中移旗下True併挪威同業 估值573億
球鞋網購平台 KICKS CREW獲NBA球星投資
潤泥上季盈利跌98% 收入倒退24%
貿易通沽債券止蝕 錄500萬虧損
銀行公會：港循序漸進加息 籲投資量力而為
吳永順 編織無縫維港海濱長廊
WSJ：儲局12月或放慢加息 放風擬僅調高半厘 美債息回落
Snap上季虧損增4倍 拖累社交媒體股受壓
蘋果設計團隊有變 女副總裁將離職
陸振球：吸納人才 更要吸納人財
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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PARK YOHO Bologna最快下周初加推
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