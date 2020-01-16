球鞋網購平台 KICKS CREW獲NBA球星投資

冀打造「網上版波鞋街」

平台共同創辦人葉志勇表示Damian Lillard為公司首位合作的運動員，日後希望將合作範圍擴闊，不一定限於知名運動如籃球，亦不一定限於美國運動員，有意推進本地運動合作和邀請香港運動員參與等。麥預計明年初將與本地NGO合作送贈波鞋回饋社區，對象為本地弱勢社群，更有意聯同本地運動員合作推動活動。

Lillard出任首席文化官

葉志勇表示，Damian Lillard首次涉足投資香港初創企業，他形容合作不止於商業，「更是理念上的同盟」，Damian Lillard將出任公司首席文化官，將NBA文化及精神帶來本港，積極籌備來港推進籃球文化。 他透露Damian Lillard有意在港舉辦籃球訓練營。談及香港市場，麥俊然表示公司剛開通香港KICKS CREW APP應用程式，本港生意額達5至6倍增長，顯示公司在港具有發展空間，目前香港約有個位數商戶數目，明年目標增至20至30家商戶，對象不限於連鎖品牌，亦有小眾品牌。麥又表示，過去一年市况波動，疫情下公司銷售受影響，不少產品價格受壓，但減價後銷售量仍可保持。