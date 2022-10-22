產品車型提升 長汽第三季盈利增速加快

該集團表示，首3季度累計汽車銷售達80.23萬輛，其中海外銷售表現理想，同比增長14.09%至11.17萬輛，新能源車型銷售則達9.69萬輛。董事長魏建軍表示，集團加快電動化和智能化發展，陸續推出更多具備競爭力的新車型，包括哈弗H6混動、魏牌圓夢、歐拉閃電貓、朋克貓等，冀幫助企業進入新一輪快速成長期，加速向全球化智能科技公司轉型。該集團昨日股價收報7.56元，升3.4%。

伙伴Stellantis撤出

東風未獲通知感意外

此外，法國雪鐵龍及標緻汽車的製造商及母公司Stellantis首席執行官Carlos Tavares表示，集團在華業務擬執行輕資產策略，所有廠房均可處置。較早前他亦發表同一番言論，意指撤出在華的吉普車生產業務。

其合作伙伴之一東風汽車（0489）感意外，並謂從未接獲Stellantis的通知，反而雙方仍討論如何改進旗下東風標緻雪鐵龍汽車銷售公司業務，該公司更在過去23個月連續錄得銷售增長。東風股價昨日不跌反升，全日升1.3%。